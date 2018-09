Oeste e Sampaio Corrêa pecam nas finalizações e ficam no 0 a 0 na Arena Barueri

Oeste e Sampaio Corrêa se enfrentaram na tarde deste sábado, na Arena Barueri, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, e não passaram de um empate por 0 a 0. O jogo foi de muitas tentativas, mas faltou qualidade na hora de finalizar as jogadas e a igualdade, ruim para ambos, persistiu. Com o resultado, o Oeste fica no meio da tabela, com 39 pontos. Já o Sampaio Corrêa está com 26 e segue na zona de rebaixamento.

O Oeste foi o primeiro a criar boas oportunidades de gol no início da partida. O time da casa quase marcou com o zagueiro Adriano Alves, aos 14 minutos. Já a primeira grande chegada do Sampaio Corrêa aconteceu aos 27 minutos, em chute de Uilliam. O visitante se empolgou e acertou a trave logo na sequência, além de ter criado pelo menos mais três boas chances. Apesar das tentativas, o duelo foi empatado para o intervalo.

O Sampaio Corrêa também voltou melhor do vestiário e criou as melhores chances na primeira parte da etapa final. Numa das boas chances, aos 26 minutos, Eloir cabeceou na trave. A melhor chegada paulista foi um chutaço de Marcinho aos 32 minutos, que bateu na rede pelo lado de fora. O Sampaio até tentou uma pressão no fim, quando o atacante Zé Love, do Oeste, foi expulso e Eloir perdeu grande chance para os visitantes. O duelo terminou mesmo sem gols.

O Sampaio Corrêa voltará a campo já na próxima terça-feira, às 19h15, para enfrentar o Figueirense no estádio Castelão, em São Luís (MA). O Oeste também joga na abertura a rodada, às 20h30, contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 0 x 0 SAMPAIO CORRÊA

OESTE - Tadeu; Adriano Alves (Ceará), Joilson, Patrick e Guilherme Romão (Rodrigo Souza); Lídio (Zé Eduardo), Betinho, Mazinho, Marciel e Pedrinho; Marcinho. Técnico: Roberto Cavalo.

SAMPAIO CORRÊA - Andrey; Luis Gustavo, Odair, Joécio e Julinho (Alyson); Adilson Goiano, William Oliveira, Fernando Sobral, Eloir e João Paulo (Misael); Uilliam (Jheimy). Técnico: Marcinho Guerreiro.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

CARTÕES AMARELOS - Lídio e Marciel (Oeste); Uilliam (Sampaio).

CARTÃO VERMELHO - Zé Love (Oeste).

RENDA - R$ 5.695,00.

PÚBLICO - 827 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).