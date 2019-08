Oeste e Sport empatam sem gols em Barueri e têm planos frustrados na Série B

Brigando por objetivos distintos, Oeste e Sport não saíram do 0 a 0 na manhã deste sábado, na Arena Barueri, pela 20.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado frustrou os planos das duas equipes na competição.

O time paulista segue na zona do rebaixamento, ocupando a 18.ª colocação com 20 pontos, um a menos que o Figueirense, primeiro time fora da zona e que ainda joga na rodada. Além disso, ampliou a série sem vitórias para oito jogos.

O Sport, com 32 pontos, é o terceiro colocado. Mesmo com o empate, a equipe pernambucana não perde um lugar no G4 zona de classificação nesta rodada. O único que pode tomar a posição é o Atlético-GO, quarto colocado com um ponto a menos, que recebe o São Bento ainda neste sábado.

O Sport começou a partida dando a impressão de que iria pressionar e chegou a assustar o goleiro Luis Carlos duas vezes logo nos primeiros minutos. Primeiro, Juninho finalizou para fora. Pouco depois, Hyuri saiu na cara do gol, mas bateu em cima do goleiro.

No entanto, o Oeste equilibrou as ações aos poucos e passou a ditar o ritmo do jogo. Na melhor chance do time da casa, Mazinho cobrou falta e exigiu bela intervenção do goleiro Mailson, que espalmou para escanteio.

No segundo tempo, o Sport repetiu a estratégia de partir para cima nos primeiros minutos e quase saiu na frente. Yan foi derrubado por Conrado dentro da área e o árbitro mineiro Igor Júnior Benevenuto marcou pênalti. No entanto, Hyuri cobrou mal e jogou a bola para fora.

Com dificuldade para entrar na área adversária, o Oeste respondeu com chutes de longa distância e até chegou a assustar, mas não conseguiu movimentar o placar e o jogo terminou mesmo com o placar intacto.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 21.ª rodada da Série B. O Sport recebe o líder Bragantino na Ilha do Retiro, enquanto o Oeste vai a Campinas enfrentar o Guarani no Brinco de Ouro.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 0 X 0 SPORT

OESTE - Luis Carlos; Bonilha (Matheus Oliveira), Kanu, Caetano e Conrado; Thiaguinhno, Matheus Jussa e Mazinho; Bruno Lopes (Welliton), Roberto (Alyson) e Fábio. Técnico: Renan Freitas.

SPORT - Mailson; Norberto, Éder, Rafael Thyere e Raul Prata; Marcão Silva (Marquinhos), Charles e Leandrinho; Hyuri, Juninho Piauiense (Pedro Carmona) e Yan (João Igor). Técnico: Guto Ferreira.

ÁRBITRO - Igor Júnior Benevenuto de Oliveira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Matheus Jussa (Oeste); Norberto e Charles (Sport).

RENDA - R$ 29.630,00.

PÚBLICO - 1.516 pessoas.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).