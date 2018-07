Oeste e Tupi empatam sem gols e continuam ameaçados na Série B Na briga direta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B, Oeste e Tupi ficaram no empate sem gols, nesta noite, no estádio José Liberatti, no fechamento da 26.ª rodada. O resultado foi ruim para ambos que permanecem nas mesmas posições. O time paulista é o 16.º colocado, com 31 pontos, seis na frente do time mineiro, com 25, em 18.º.