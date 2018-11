Oeste empata com Boa fora de casa e se mantém na Série B

O Oeste conseguiu seu objetivo neste sábado e garantiu a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), empatou sem gols com o Boa, apesar de ter dominado o jogo e criado as principais chances. O time mineiro se despede da competição com a pior campanha de sua história.

O Oeste só se garantiu na segunda divisão por causa da derrota do Paysandu para o Atlético Goianiense por 5 a 2. Com isso, o time paulista termina na 16ª colocação com 46 pontos. A equipe mineira, que já estava rebaixada à Série C, ficou na última colocação com 30 pontos. A campanha foi pior do que a de 2015, quando acabou em 19º com 31 pontos.

O início do jogo foi morno e o primeiro lance de perigo aconteceu apenas aos dez minutos. Betinho arriscou chute de longe, a bola desviou e passou com perigo por cima do gol. Melhor no jogo, o Oeste começou a trocar passes curtos na tentativa de achar espaços. Também adiantou a marcação, dificultando a criação de jogadas dos donos da casa.

Aos 29, Mazinho tentou em cobrança de falta, mas o goleiro do Boa defendeu com tranquilidade. Em seguida, PH arrancou em velocidade pela esquerda e cruzou rasteiro para área. Raphael Luz se jogou para desviar e a bola passou muito perto da trave. No final, o Oeste chegou novamente com perigo. Mazinho aproveitou sobra na meia-lua e chutou de primeira, mas a bola saiu pelo lado.

O Boa voltou melhor no segundo tempo, mas o Oeste seguiu criando as principais oportunidades. Após cobrança de escanteio, Adriano Alves desviou e a bola tocou no travessão e foi para fora.

O time mandante até conseguiu responder quando Daniel Cruz foi acionado. Ele invadiu a área pela direita, mas na hora da finalização, isolou. O Boa ainda teve outra oportunidade com Gabriel Arantes. Após tabela com Djavan, ele chutou cruzado, mas o goleiro defendeu sem dar rebote. Na parte final do confronto, aos 41 minutos, Pedrinho recebeu em excelente posição, mas foi travado no momento exato da finalização.

FICHA TÉCNICA

BOA 0 X 0 OESTE

BOA - Igor Rayan, Gabriel Arantes, Rodrigão, Luan e PH; Thallyson, Cloves, Maycon, Aldo (Djavan) e Kaio Cristian; Daniel Cruz (Alyson). Técnico: Tuca Guimarães.

OESTE - Tadeu, Adriano Alves, Joilson, Lídio e Conrado; Betinho, Marciel (Bonilha), Raphael Luz, Marcinho (Pedrinho); Mazinho e Bruno Lopes (Guilherme Romão). Técnico: Roberto Cavalo.

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT)

CARTÕES AMARELOS - Joilson e Bruno Lopes(Oeste).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).