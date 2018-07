Oeste empata com Luverdense e completa 12 jogos sem vencer na Série B

Ainda não foi na noite desta terça-feira que o Oeste reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro da Série B e respirou na luta contra o rebaixamento. Diante de pouco mais de mil pessoas, o time rubro-negro ficou no empate com o Luverdense por 1 a 1, na Arena Barueri, pela abertura da 33.ª rodada. O resultado foi ruim para os dois.

Sem ganhar há 12 jogos e vindo de quatro empates seguidos, o Oeste continua na 16.ª colocação, com 35 pontos, mas pode ver a vantagem sobre o Bragantino, primeiro da zona de rebaixamento, diminuir para apenas dois no complemento da rodada. Já o Luverdense chegou aos 47 e praticamente deu adeus as chances de conquistar o acesso.

O primeiro tempo foi basicamente um treinamento de ataque contra defesa. Precisando encerrar o jejum de 11 jogos sem vitória para respirar na luta contra o descenso, o Oeste teve muito mais posse de bola e criou pelo menos três boas oportunidades de abrir o placar. Na melhor delas, Mike chutou de longe e mandou no travessão. Já o Luverdense levou perigo apenas em cabeçada de Rafael Silva por cima do gol.

A etapa final foi mais equilibrada e mais movimentada. Aos 11 minutos, logo depois de assustar com Douglas Baggio, o Luverdense abriu o placar. Rafael Silva cruzou rasteiro e Betinho mandou para o próprio gol ao tentar cortar. O empate do Oeste saiu aos 22 minutos, em chute colocado de Pedro Carmona na entrada da área. Nos minutos finais, os dois times foram em busca da vitória, mas não marcaram de novo.

O Oeste volta a campo somente no próximo dia 5 (sábado), quando faz o confronto direto contra o Bragantino, às 21 horas, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Na terça-feira da semana que vem, o Luverdense recebe o Criciúma, às 21h30, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA:

OESTE 1 X 1 LUVERDENSE

OESTE - Felipe Alves; Felipe Rodrigues, Bruno Silva (Wesley) e André Castro (Francis); Rodolfo, Matheus Vargas (Danielzinho), Betinho, Pedro Carmona e Léo Artur; Marquinho e Mike. Técnico: Fernando Diniz.

LUVERDENSE - Diogo Silva; Raul Prata, Gabriel Valongo, Everton e Paulinho; Jean Patrick (Diogo Sodré), Moacir, Douglas Baggio, Sergio Mota e Rafael Silva (Raphael Macena); Alfredo (Tozin). Técnico: Júnior Rocha.

GOLS - Betinho, contra, aos 11, e Pedro Carmona, aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Diego Almeida Real (RS).

CARTÕES AMARELOS - Sérgio Mota, Gabriel Valongo e Everton (Luverdense).

RENDA - R$ 8.155,00.

PÚBLICO - 1.002 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).