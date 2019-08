Oeste empata com o Vila Nova e segue na zona de rebaixamento da Série B

A crise continua para Oeste e Vila Nova na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois se enfrentaram na tarde deste sábado e ficaram no empate por 1 a 1, em duelo direto na luta contra o rebaixamento, pela 18ª rodada, na Arena Barueri. Cicinho marcou, contra, para o time visitante e Bruno Lopes empatou.

Com o resultado, os dois times continuam empatados, agora com 19 pontos. O Vila está na frente em 16ª lugar, porque vence por 4 a 3 no número de vitórias. Já a equipe paulista é a primeira dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar, sem vencer há seis rodadas. É o time que mais empatou: dez vezes.

O Vila Nova entrou em campo com uma postura mais ofensiva. Ainda que tenha apresentado algumas limitações, conseguiu levar perigo em mais de uma oportunidade, enquanto o Oeste mostrava muita dificuldade em atravessar a linha do meio-campo.

Aos 26 minutos, o lateral-esquerdo Caetano foi expulso por entrada dura em Felipe Rodrigues e deixou o time da casa com um homem a menos. Ainda assim, o Oeste quase abriu o placar com Kanu, que acertou uma bola na trave, aos 32. Mais tarde, aos 43 minutos, o Vila abriu o placar com um gol contra marcado por Cicinho.

O time paulista surpreendeu no retorno para o segundo tempo. Mesmo em desvantagem numérica, encontrou espaços na defesa adversária e obrigou o goleiro Rafael Santos fazer duas grandes defesas em menos de 15 minutos, após finalizações de Kanu e Roberto.

A reação não parou e rendeu o gol do empate, aos 22 minutos, quando Bruno Lopes aproveitou cobrança de escanteio e fez de cabeça. A impressão era de que os dois times tinham a mesma quantidade de jogadores em campo, muito em razão da desorganização do Vila, que não conseguiu voltar à frente do placar.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira para a disputa da 19ª rodada. O Vila Nova recebe o Cuiabá no Olímpico em Goiânia (GO), as 19h15. O Oeste visita o Criciúma no estádio Heriberto Hülse, a partir das 20h30.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 1 x 1 VILA NOVA

OESTE - Luís Carlos; Cicinho, Kanu, Cléber Reis e Caetano; Betinho, Elvis (Conrado) e Mazinho; Roberto, Fábio (Airton Moisés) e Bruno Lopes (Bruno Paraíba). Técnico: Renan Freitas.

VILA NOVA - Rafael Santos; Felipe Rodrigues, Wesley Matos, Diego Jussani e Gastón Filgueira; Ramon, Magno (Joseph) e Alan Mineiro; Robinho, Benítez (Carlinhos) e Mailson (Capixaba). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Cicinho (contra), aos 43 minutos do primeiro tempo. Bruno Lopes, aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Betinho e Cléber Reis (Oeste); Capixaba, Gastón Filgueira, Joseph, Magno e Mailson (Vila Nova).

CARTÃO VERMELHO - Caetano (Oeste).

RENDA - R$ 13.485,00.

PÚBLICO - 852 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).