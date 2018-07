Oeste empata com Paraná e fica próximo da degola

ITÁPOLIS - Após sair duas vezes a frente no placar, o Oeste cedeu o empate diante do Paraná, por 2 a 2, na noite desta sexta-feira, em partida realizada no Estádio dos Amaros, válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com um domínio maior, o Oeste teve a sequência positiva de duas vitórias seguidas interrompidas. O clube paulista chegou aos dez pontos, a dois da zona de rebaixamento. Já o Paraná não vence há três jogos e está colado no descenso com nove pontos.

Com o foco na zona de classificação e empolgado com duas vitórias seguidas nos últimos confrontos, o Oeste começou insistindo nas jogadas de ataque. Mas o gol, porém, só saiu com um erro de arbitragem. Em posição irregular, aos 11 minutos, Diogo Acosta recebeu na direita e chutou cruzado para abrir o marcador.

O Paraná pressionava a saída de bola, mas conseguiu responder somente aos 32 minutos. Lucas Bahia puxou o atacante Giancarlo dentro da área,e o árbitro marcou penalidade máxima. Na cobrança, o atacante chutou no canto direito de Paes.

De volta para o segundo tempo, o Oeste partiu para cima do adversário e foi logo em busca do segundo gol. Aos três minutos, em cobrança de falta violenta de Denis, Ligger apareceu como elemento surpresa e testou firme para marcar o segundo gol. Na frente, o Oeste tomou conta do jogo, perdeu chances incríveis e até teve um gol anulado aos 18 minutos. Denis bateu falta, Everton Dias desviou de cabeça, mas o árbitro marcou posição irregular do jogador.

Atrás do placar, o Paraná foi para o tudo ou nada e achou o gol de empate aos 31 minutos, quando Thiago Humberto recebeu da direita e chutou forte para deixar tudo igual. Placar fechado e justo.

Na próxima rodada, o Paraná enfrenta o Luverdense na sexta-feira, às 19h30, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba. O Oeste, por sua vez, teve o jogo contra o Atlético-GO adiado para o dia 22 de julho, no Estádio Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA

OESTE 2 x 2 PARANÁ

OESTE - Paes; Igor, Lucas Bahia (Jeferson Paulista), Ligger e Dênis; Cris, Everton Dias, João Denoni e Hélton Luiz(Fernandinho); Borebi (Lelê) e Diogo Acosta. Técnico: José Macena.

PARANÁ - Marcos (Jociel Henrique); Carlinhos Miranda, Gustavo, Anderson Rosa e Breno; Rodrigo Mann (Júlio Cesar), Edson Sitta, Marcos Serrato (Leandro Vilela) e Carlinhos, Thiago Humberto e Giancarlo. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Diogo Acosta, aos 11, e Giancarlo, aos 32 minutos do primeiro tempo; Ligger, aos 3, e Thiago Humberto, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Bahia (Oeste); Rodrigo Mann (Paraná).

ÁRBITRO - Gleidson Santos Oliveira (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).