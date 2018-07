Oeste empata com Paysandu e se mantém na Série B do Brasileiro

Apesar de ter escapado do rebaixamento, o Oeste termina a competição amargando um jejum de cinco partidas sem vencer. O último resultado positivo foi no dia 27 de outubro, quando bateu o Luverdense, por 1 a 0. Na 16.ª colocação, com 44 pontos, os paulistas somaram um ponto a mais que o Macaé, rebaixado à Série C após perder para o Ceará, por 1 a 0, em Fortaleza. Já o Paysandu, que apenas cumpria tabela, foi o sétimo colocado, com 60 pontos.

Jogando pelo empate para se garantir na Série B, o Oeste não partiu para cima do Paysandu e chegou com perigo ao gol de Emerson na maioria das vezes em lance de bola parada. A melhor oportunidade, porém, foi criada pelo Paysandu, que apenas cumpria tabela neste sábado. Yago Pikachu recebeu nas costas da zaga, dominou no peito e bateu na saída de Leandro Santos, mas a bola caprichosamente saiu raspando a trave. O Oeste respondeu com Mazinho e Renan Mota. Em ambos os lances, Emerson fez a defesa.

O Oeste voltou mais animado do intervalo, tentando matar a partida logo e quase abriu o placar no primeiro minuto da segunda etapa, quando Wagninho invadiu a área e chutou rasteiro. Emerson defendeu com os pés. Na sequência, o goleiro saiu jogando errado, Mazinho ficou com a sobra e bateu. Mas o camisa 1 do Paysandu conseguiu se recuperar e espalmou para escanteio. Depois, os dois times passaram a valorizar a posse da bola, sem buscarem o ataque, já que o empate bastava para o time paulista se manter na Série B.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 0 X 0 PAYSANDU

OESTE - Leandro Santos; Halisson, Daniel Gigante, Ligger e Fernandinho; Leandro Mello, Renan Mota (Wangler depois Rafael Martins), Foguinho (Dionísio) e Mazinho; Betinho e Wagninho. Técnico - Renan Freitas.

PAYSANDU - Emerson; Yago Pikachu, Thiago Martins, Pablo e João Lucas; Augusto Recife, Ricardo Capanema (Carlinhos), Jhonnatan e Marquinho (Leandro Cearense); Edinho (Dão) e Misael. Técnico - Dado Cavalcanti.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC).

CARTÕES AMARELOS - Leandro Mello e Rafael Martins (Oeste); Ricardo Capanema e Edinho (Paysandu).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio José Liberatti, em Osasco (SP).