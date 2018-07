Oeste empata com São Caetano e soma primeiro ponto

O empate serviu para tirar o Oeste da lanterna do campeonato, mas não melhorou muito a situação: está em penúltimo lugar, na frente apenas do Mirassol, único que ainda não pontuou. Já o São Caetano, que fez apenas seu segundo jogo - o confronto com o São Paulo, pela segunda rodada, foi adiado para o dia 20 de fevereiro -, tem agora quatro pontos no Paulistão.

Disposto a esquecer as derrotas para Botafogo (2 a 0) e Palmeiras (3 a 1), o Oeste começou o jogo pressionando o São Caetano, tentando as infiltrações e os chutes de longa distância. Peterson, aos 2, e Wanderson, aos 8 minutos, arriscaram de longe e exigiram boas defesas de Fábio. O gol acabou saindo aos 14, quando Ligger tocou de calcanhar e Dezinho bateu rasteiro.

Mas o São Caetano não se desesperou com a desvantagem no placar. Aos poucos, foi mostrando sua força, tanto que Leandro Carvalho quase empatou numa arrancada pelo lado direito. Ele só parou na boa saída do goleiro Fernando Leal, que evitou o empate. Aí, aos 24 minutos, Danielzinho subiu entre os zagueiros e cabeceou para empatar a partida em São Carlos.

O jogo, depois disso, ficou equilibrado. E voltou a ganhar velocidade no começo do segundo tempo, quando o Oeste imprimiu, de novo, um ritmo forte. De fora da área, Serginho arriscou o chute e a bola explodiu no peito de Fábio. Do lado do São Caetano, o polêmico atacante Jobson entrou no lugar de Vandinho, aos 19 minutos, e fez sua estreia no novo clube.

Dois minutos depois, Jobson saiu em disparada entre dois marcadores e quase desempatou o jogo. Ele demorou um pouco para concluir e foi bloqueado pelo goleiro. Aos 39, Jobson arriscou um chute de longe e Fernando Leal mandou para escanteio. O Oeste também teve sua chance: aos 43, Samuel acertou a trave do São Caetano, mas não conseguiu marcar o gol.

Pela quarta rodada do Paulistão, os dois times voltam a campo na quarta-feira. O Oeste vai até Campinas para medir forças com a invicta Ponte Preta, enquanto o São Caetano recebe o Linense no Estádio Anacleto Campanella.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 1 X 1 SÃO CAETANO

OESTE - Fernando Leal; Dedê, Eduardo, Dezinho e Ligger; Peterson, Paulo Victor, Wanderson e Jefferson (Samuel); Serginho e Marcinho Beija-Flor (Lelê). Técnico - Luis Carlos Martins.

SÃO CAETANO - Fábio; Samuel Xavier, Gabriel, Eli Sabiá e Fernandinho; Moradei, Pirão (Marcone), Leandro Carvalho e Ailton; Danielzinho e Vandinho (Jobson). Técnico - Ailton Silva.

GOLS - Dezinho, aos 14, e Danielzinho, aos 24 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza.

CARTÕES AMARELOS - Samuel Xavier e Leandro Carvalho (São Caetano); Lelê e Wanderson (Oeste).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Prof. Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP).