Oeste empata no último minuto e mantém Sampaio Corrêa na lanterna da Série B

Com um gol no último minuto, o Oeste arrancou um empate por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa nesta terça-feira, fora de casa, em partida isolada da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado foi importante para o time paulista, já que impediu que um adversário direto na briga contra o rebaixamento se aproximasse.

O Oeste é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 33 pontos, três a mais do que o Bragantino, que está em 17º e também já jogou na rodada. Mesmo assim, o time do interior de Itápolis já chega a dez jogos seguidos sem vitória na competição. O Sampaio Corrêa, com 26 pontos, segue na última colocação e mantém a diferença de sete pontos para o Oeste.

Aproveitando erros na saída de bola do adversário, o Sampaio Corrêa criava as principais chances de gol da primeira etapa desta terça-feira Na primeira delas, o atacante Thiago Santos bateu para fora, raspando a trave do goleiro Felipe Alves. Na segunda, aos 29 minutos, ele não perdoou. A jogada começou com uma roubada de bola de Hiltinho, que serviu o atacante com espaço para tocar na saída do goleiro com tranquilidade e abrir o placar.

Sempre explorando os erros de passe do Oeste, Thiago Santos ainda teve mais duas bolas sozinho contra o goleiro, mas bateu por cima e não conseguiu ampliar a vantagem antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Oeste se lançou ao ataque em busca do empate e passou a dar ainda mais espaços para os contragolpes do Sampaio, mas o time da casa não conseguiu matar o jogo. Depois de desperdiçar uma série de chances, os mandantes se fecharam nos minutos finais, sofreram com a pressão do adversário e foram castigados.

Matheus Vargas, que tinha entrado no segundo tempo, acertou belo chute da entrada da área no último minuto da etapa final e garantiu o empate fora de casa, importante para o time paulista.

As duas equipes só voltam a campo no sábado da semana que vem, dia 22 de outubro, para a disputa da 32ª rodada da Série B. O Oeste recebe o Bahia na Arena Barueri, e o Sampaio Corrêa visita o Tupi no Estádio Helenão, em Juiz de Fora.