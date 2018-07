Oeste faz 3 a 0 no Juventude e segue invicto em casa na Série B

O Oeste venceu, convenceu e, agora, começa a aspirar até a briga pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série B. Em noite inspirada, o time paulista bateu o Juventude por 3 a 0, neste sábado, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela 16.ª rodada da competição.

Com o resultado, o Oeste mantém a invencibilidade como mandante, com cinco vitórias e três empates. O clube se aproximou do G4, com 23 pontos, na 10.ª posição. Tem três a menos que o quarto colocado, que é Vila Nova, com 26.

Por outro lado, o time gaúcho acumula o quarto jogo sem vitórias, com dois empates e duas derrotas. Mesmo assim, segue entre os quatro primeiros. É o terceiro colocado, com 27 pontos.

O Oeste dominou a partida desde os primeiros minutos e não encontrou dificuldades para construir a vitória tranquila. O primeiro gol aconteceu aos 15 minutos. Após cruzamento da direita, o atacante Danielzinho subiu com liberdade e cabeceou no canto para marcar.

Os donos da casa criariam mais oportunidades de gol, mas só conseguiram ampliar aos 40 minutos. Em contragolpe, o meia Mazinho recebeu passe do atacante Gabriel Vasconcelos pela esquerda e finalizou. A bola desviou na defesa e matou o goleiro Matheus.

A fatura foi liquidada aos oito minutos da segunda etapa. Em nova jogada de velocidade, o volante Lídio aproveitou cruzamento da esquerda e cabeceou para milagre de Matheus. O próprio Lídio pegou o rebote do goleiro e anotou o terceiro.

Nesta terça-feira, às 21h30, o Oeste volta a campo para enfrentar o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o Juventude recebe o América-MG, na próxima sexta-feira, às 19h15, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

OESTE 3 x 0 JUVENTUDE

OESTE - Rodolfo; Willian Cordeiro, Rodrigo Sam, Leandro Amaro e Velicka; Lídio, Betinho e Mazinho; Danielzinho (Daniel Borges), Gabriel Vasconcelos (Alexandro) e Jheimy (Henrique). Técnico: Roberto Cavalo.

JUVENTUDE - Matheus Cachioli; Tinga, Domingues, Ruan (Micael) e Bruno Collaço; Fahel (Diego Felipe), Lucas, Wallacer, Leílson e Juninho Silva (João Paulo); Tiago Marques. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Danielzinho, aos 15, e Mazinho, aos 40 minutos do primeiro tempo; Lídio, aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Betinho (Oeste); Bruno Collaço, Lucas e João Paulo (Juventude).

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).