Oeste ganha do Penapolense no Paulistão, em casa, por 1 a 0

ITÁPOLIS - O Oeste confirmou a tendência de vitória dos mandantes na primeira rodada do Campeonato Paulista e fez a lição de casa em sua estreia. Mais eficiente no ataque, o time de Itápolis contou com um gol do atacante Jheimy para bater o Penapolense, por 1 a 0, na noite deste domingo, no Estádio dos Amaros.

Foi a sétima vitória de um mandante nos nove jogos realizados na primeira rodada. O Oeste também soma seus primeiros três pontos, assim como ocorrera com todos os seus quatro concorrentes do Grupo D, que cruzaram na estreia com os times do Grupo A.

Oeste e Penapolense fizeram um jogo sem muitas chances claras de gol. Em uma das raras oportunidades, o time da casa construiu sua vitória. Aos 14 minutos, Jheimy recebeu passe do companheiro Marcos Paraná, girou sobre a marcação e bateu rasteiro. A bola entrou no canto direito do goleiro Samuel Pires.

Na próxima quarta-feira, Oeste volta a campo para enfrentar o Atlético Sorocaba, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Enquanto isso, o Penapolense joga contra o Bragantino, no mesmo dia, no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis.

OESTE 1 X 0 PENAPOLENSE

OESTE - Fernando Leal; Dezinho, Adriano Alves e Ligger; Eric, Everton Dias, João Denoni, Fernandinho (Fernandes) e Piauí (Denis); Marcos Paraná (Lelê) e Jheimy. Técnico - Ademir Fonseca.

PENAPOLENSE - Marcelo; Rodnei, Jaílton, Gualberto e Rodrigo Biro; Heleno (Edilson), Liel (Lucas), Washington e Guaru;Tiago Alves (Fio) e Alex Créu; Técnico - Narciso.

GOL - Jheimy, aos 14 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto.

CARTÕES AMARELOS - Éverton Dias, Fernandinho, Piauí e Dezinho (Oeste); Heleno (Penapolense).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).