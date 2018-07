Oeste ganha e se afasta da zona de rebaixamento no Paulistão

ITÁPOLIS - O Oeste deu neste domingo um grande passe na sua luta contra o rebaixamento, ao vencer o Paulista por 2 a 1, de virada, no Estádio dos Amaros, em Itápolis. O dado curioso da partida válida pela 15ª rodada do Paulistão foi que houve uma queda de energia aos 12 do segundo tempo, que deixou o duelo paralisado por 30 minutos. Depois disso, o jogo foi disputado com uma iluminação precária, com os refletores piscando como uma árvore de Natal.

Segundo a direção do Oeste, houve uma queda de energia em Itápolis e na vizinha cidade de Ibitinga. Assim, os 30 minutos finais do jogo foram disputados graças ao funcionamento de um gerador. Independente do problema, a vitória deixou o time com 16 pontos, em 15º lugar - o primeiro da zona de rebaixamento do campeonato é o XV de Piracicaba, com 11 pontos. Já o Paulista aparece na nona colocação, com 19 pontos.

Mesmo fora de casa, o Paulista saiu na frente aos 21 minutos, quando Reinaldo foi lançado nas costas da defesa, invadiu a área e bateu cruzado. Mas, três minutos depois, o árbitro marcou um pênalti inexistente de Diogo Ivo sobre Marcinho Beija-Flor. Ele próprio cobrou, aos 26, e empatou o jogo.

O mesmo Marcinho Beija-Flor fez o gol da vitória, já aos 42 minutos, depois que Esdras cruzou pelo alto e ele aproveitou para cabecear. No segundo tempo, o Oeste voltou disposto a tocar a bola. Para ajudar, o Paulista ainda perdeu Dener, expulso, o que impediu qualquer reação.

Na quarta-feira, pela 16ª rodada do Paulistão, o Oeste visita o lanterna Comercial em Ribeirão Preto, enquanto o Paulista recebe o Palmeiras em Jundiaí.

OESTE 2 X 1 PAULISTA

OESTE - Zé Carlos; Neno, Fabrício, Adriano e Éder Lima; Esdras, Dionísio, Paulo Vítor e Mazinho; Marcinho Beija-Flor (Tadeu) e Roger (Maurício). Técnico - Roberto Cavalo.

PAULISTA - Vagner; Samuel Xavier (Cassiano e depois, Carlão), Diogo, Diego Ivo e Reinaldo; Madson, Wellington, Bruno Formigoni e Fabryzzio (Correia); Dener e Rychely. Técnico - Luiz Carlos Martins.

GOLS - Reinaldo, aos 21, e Marcinho Beija-Flor, aos 26 (pênalti) e aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Edson Reis Pavani Junior.

CARTÃO AMARELO - Bruno Formigoni, Dener, Rychely, Correia, Diogo, Diogo Ivo, Dionísio e Fabrício.

CARTÃO VERMELHO - Dener.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).