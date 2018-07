Oeste goleia Londrina, mas continua a quatro pontos do G-4 da Série B

O Oeste continua brigando pelo sonhado acesso na Série B do Brasileiro. Na noite desta terça-feira, o time paulista goleou o Londrina pelo placar de 4 a 1, em partida realizada na Arena Barueri, pela 26.ª rodada, mas continua a quatro pontos do G4, já que Paraná e Vila Nova também venceram seus respectivos jogos.

O resultado fez o Oeste chegar ao seu sexto jogo de invencibilidade e continuar na sétima posição, com 41 pontos. Quarto colocado, o Vila Nova soma 45. Já o Londrina, cada vez mais longe do G4, fica com 34 pontos, a cinco da zona de rebaixamento.

Mesmo brigando por uma vaga no G4, o Oeste não abriu mão de sua filosofia de jogo. O time paulista apostou novamente em um time postado na defesa, procurando acertar um contra-ataque para surpreender o Londrina, que foi o responsável pelas melhores oportunidades e chegou a sair na frente aos 32 minutos.

Artur recebeu pela direita e tentou o cruzamento para Carlos Henrique. Betinho apareceu no meio do caminho e acabou jogando contra o próprio gol, encobrindo Rodolfo, que havia saído para fazer a intervenção.

O Londrina teve a chance de liquidar a fatura aos 40 minutos. Após cruzamento de Negueba, Carlos Henrique chutou para grande defesa de Rodolfo, que já havia brilhado em tentativas do próprio jogador e do zagueiro Dirceu. Só que foi o Oeste que chegou ao gol de empate. Aos 42 minutos, Danielzinho ficou com a sobra pela esquerda e jogou para a área. A defesa do time paranaense não conseguiu cortar e a bola parou na cabeça de Raphael Luz. O atacante só teve o trabalho de empurrar.

No segundo tempo, o Oeste se arriscou mais e teve o resultado esperado. Guilherme Romão foi para a jogada individual e acabou sendo derrubado dentro da área por Reginaldo: pênalti. Mazinho cobrou com perfeição e colocou o time paulista na frente do placar.

Após o gol, o Oeste recuou e esperou um erro do adversário para ampliar. Aos 29 minutos, Edson Silva foi sair jogando e acabou entregando a bola de bandeja para Lídio. O volante invadiu a área e encheu o pé para fazer 3 a 1. A bola bateu caprichosamente na trave antes de parar no fundo das redes.

O Oeste completou o segundo tempo perfeito aos 39 minutos, quando Robert, que acabara de entrar em campo, recebeu na entrada da área, limpou o marcador e chutou para fazer o seu, dando números finais ao duelo.

Na próxima rodada, o Londrina recebe o CRB na sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Café. O Oeste entra em campo apenas no domingo, às 11h, para enfrentar o América Mineiro no Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 4 X 1 LONDRINA

OESTE - Rodolfo; Daniel Borges, Joilson, Leandro Amaro e Guilherme Romão; Lídio, Betinho, Raphael Luz (Fabrício) e Mazinho (Robert); Danielzinho e Gabriel Vasconcelos. Técnico: Roberto Cavalo.

LONDRINA - César; Reginaldo, Dirceu, Edson Silva e Ayrton; Rômulo (Safira), Jardel, Ricardinho (Marcinho) e Negueba (Ítalo); Artur e Carlos Henrique. Técnico: Claudio Tencati.

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS).

GOLS - Betinho, contra, aos 32, e Raphael Luz, aos 42 minutos do primeiro tempo. Mazinho, de pênalti, aos dez, Lídio, aos 29, e Robert, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Raphael Luz (Oeste); Reginaldo e Rômulo (Londrina).

RENDA - R$ 10.265,00.

PÚBLICO - 1.451 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).