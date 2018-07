Oeste goleia o Bragantino e fica mais longe da degola

O Oeste goleou o Bragantino por 4 a 1, jogando no estádio dos Amaros, neste sábado, em Itápolis (SP), pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O time da casa venceu de virada e encontrou facilidade para construir o placar depois que o atacante Mota foi expulso logo no início do segundo tempo. Roger Gaúcho (duas vezes), Serginho e João Denoni marcaram para os anfitriões, enquanto que Mota fez para os visitantes.

A partida começou com o Oeste tentando abrir o marcador, mas sem criatividade viu o Bragantino fazer primeiro. Aos 14 minutos, Esquerdinha desceu pela esquerda e cruzou rasteiro. Mota só desviou para o canto esquerdo de Anderson e fez 1 a 0.

O time visitante seguiu dominando, mas não marcou. Melhor para o Oeste, que aos 35 minutos chegou ao empate. Roger Gaúcho ajeitou a bola no peito, ficou na frente de Anderson e desviou na saída do goleiro. A bola bateu na trave esquerda, cruzou a linha e entrou. Os jogadores do Bragantino reclamaram, mas sem razão. Outros dois minutos se passaram e o Oeste quase virou. Serginho tentou de fora da área e acertou a trave de Matheus.

O segundo tempo começou com o Bragantino perdendo duas grandes chances de marcar, mas acabou parando nas mãos do goleiro Anderson. Melhor para o Oeste, que passou a levar vantagem a partir dos 10 minutos, já que Mota foi expulso e deixou os visitantes com um a menos.

Assim, o time da casa foi ampliando. Aos 20 minutos, Roger Gaúcho marcou novamente virando o marcador. Quatro minutos se passaram e Serginho fez o terceiro ao tocar de pé direito dentro da grande área, após falta, mandando no canto esquerdo de Matheus.

O Bragantino tentou até se soltar, mas o Oeste tinha total domínio e aos 33 minutos marcou novamente. João Denoni recebeu lançamento de Roger Gaúcho pelo meio e na chegada da marcação bateu rasteiro no canto esquerdo de Matheus. O placar só não foi ampliado porque o time da casa ainda desperdiçou outros dois bons momentos no final da partida.

O Oeste volta a campo no próximo sábado, às 21 horas, contra o ABC, novamente no estádio dos Amaros, em Itápolis, pela 27.ª rodada. Fábio Santos e Dionísio, com o terceiro cartão amarelo, estão fora deste jogo. O Bragantino joga fora mais uma vez, na sexta-feira, às 21 horas, contra o Vasco, no estádio de São Januário, no Rio. Mota é o desfalque pela expulsão, mas Assis e Cesinha retornam de suspensão.

FICHA TÉCNICA

OESTE 4 x 1 BRAGANTINO

OESTE - Anderson; Ezequiel, Daniel Gigante, Halisson e Dennis; Dionísio, Leandro Melo (Ramires), Kleber (João Denoni) e Roger Gaúcho; Serginho e Fábio Santos (Reis). Técnico: Roberto Cavalo.

BRAGANTINO - Matheus; Samuel Santos (Robertinho), Tobi, Guilherme Mattis e Bruninho (Alex Morais); Geandro, Esquerdinha, Magno Cruz (Caio) e Sandro; Washington e Mota. Técnico: PC Gusmão.

GOLS - Mota, aos 14, e Roger Gaúcho, aos 35 minutos do primeiro tempo; Roger Gaúcho, aos 20, Serginho, aos 24, e João Denoni, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Melo e Fábio Santos (Oeste); Geandro e Tobi (Bragantino).

CARTÃO VERMELHO - Mota (Bragantino).

ÁRBITRO - Rafael Claus (SP).

RENDA - R$ 4.680,00.

PÚBLICO - 304 pagantes.

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).

Com o resultado, o Oeste foi a 30 pontos e assumiu a 15.ª colocação, se mantendo na mesma posição. O Bragantino permaneceu com 32 pontos e ocupa o 13.º lugar, caindo um em relação ao início da rodada. Além disso, perdeu depois de estar vindo de quatro vitórias consecutivas.