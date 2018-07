Oeste marca no fim e arranca vitória sobre o América-RN pela Série B

ITÁPOLIS - O Oeste está reabilitado no Brasileiro da Série B. Com gols marcados no segundo tempo, o time da casa venceu o América-RN por 2 a 1, nesta tarde de sábado, no Estádio dos Amaros, pela segunda rodada. Os gols foram marcados por Jeferson Paulista e Borebi, sendo que este último aconteceu nos acréscimos. Cléber fez o dos visitantes.

Com o resultado, o Oeste foi a três pontos e pulou para a nona colocação, subindo várias posições. O América-RN permaneceu com três pontos e passou a ocupar a quarta colocação.

O jogo começou frio e o Oeste, por jogar em casa, até tentou sair para o jogo, mas não conseguia levar perigo à meta defendida pro Fernando Henrique. O time da casa apresentava um domínio territorial, mas apenas isso. Aos poucos o América-RN conseguiu equilibrar e passou a levar perigo ao gol defendido por Paes.

As equipes voltaram para o segundo tempo e o América-RN mexeu duas vezes. A primeira no intervalo, com Denner saindo para a entrada de Jean Cléber. A segunda veio com três minutos de bola rolando, já que Marcelinho sentiu a coxa e foi substituído por George Lucas. Mas alterações não surtiram efeito e o Oeste ficou melhor posicionado em campo. Apesar disso, não levava perigo ao gol defendido por Fernando Henrique.

Mas aos 28 minutos a história mudou. Borebi brigou pela posse da bola dentro da pequena área e ela sobrou para Jeferson Paulista. O meia ajeitou e bateu de perna esquerda, no canto direito de Fernando Henrique, para fazer 1 a 0 para o Oeste. Depois disso, o time potiguar até tentou o abafa e o jogo pegou fogo nos cinco minutos finais. Aos 43, Cléber empatou de cabeça. Já aos 46, Borebi marcou o segundo do Oeste. Ele girou entre dois adversários e bateu de esquerda.

O Oeste volta a campo no próximo sábado. A equipe pega o Sampaio Corrêa fora de casa, às 21 horas. No mesmo dia, mas às 16h20, o América-RN duela com o ABC, na Arena das Dunas.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 2 X 1 AMÉRICA-RN

OESTE - Paes; César Gaúcho, Ligger e Cris; Eric, Leandro Melo, Fernandinho, André Luiz (Jeferson Paulista) e Dênis (João Denoni); Borebi e Lelê. Técnico - José Macena.

AMÉRICA-RN - Fernando Henrique; Marcelinho (George Lucas), Cléber, Edson Rocha e Anderson; Márcio Passos, Fabinho, Denner (Jean Cléber) e Arthur Maia (Isac); Max e Adriano Pardal. Técnico - Oliveira Canindé.

GOLS - Jeferson Paulista, aos 28, Cléber, aos 43, e Borebi, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Célio Amorim (SC).

CARTÕES AMARELOS - César Gaúcho, Alex Silva (Oeste); Arthur Maia, Max, Adriano Pardal (América-RN).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).