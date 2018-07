Oeste oficializa a parceria com o Audax na Série B Nesta quinta-feira, Audax e Oeste oficializaram um acordo para a disputa do Campeonato Brasileiro Série B. A parceria consiste em apoio logístico e operacional para a temporada. O time de Itápolis sediará seus jogos com mando de campo na cidade de Osasco, no estádio Prefeito José Liberatti. O evento que selou o acordo contou com a recepção do prefeito Jorge Lapas aos diretores, comissão técnica e jogadores do Oeste.