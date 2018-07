Oeste perde do Luverdense e volta à zona de degola

Longe de ser um jogo atraente e de alto nível técnico, o que mais valia era a reabilitação na Série B. Quem se deu bem foi o Luverdense, que venceu o Oeste por 1 a 0, neste sábado à noite, no fechamento da 32.ª rodada, dentro do Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).

A vitória fez o time da casa atingir os 43 pontos, em 12.º lugar, com 43 pontos. De outro lado, o Oeste sofreu sua segunda derrota seguida e volta à zona de rebaixamento, com 35 pontos, em 17.º lugar.

Apesar do domínio territorial do time de Mato Grosso, não houve nada mais do que aquela pressão sem eficiência. Aos 20 minutos, o volante Júnior Terceiro, que voltava de contusão, sentiu a lesão e saiu para a entrada de Clécio. E foi dele a melhor chance da Luverdense aos 42 minutos. Depois de rápida troca de passes, a bola sobrou na frente da área e Clécio chutou forte, mas o goleiro Anderson fez a defesa. Na descida para os vestiários a torcida vaiou muito.

No começo do segundo tempo, antes do primeiro minuto, surgiu outra chance real do time mandante. Rondinelly abriu para a direita para Felipe Alves. Ele entrou na grande área e bateu forte, mas Anderson fez a defesa aliviando a bola.

Aos poucos, porém, o Oeste foi se soltando, explorando os contra-ataques principalmente com o veloz Lelê pelos lados do campo. O time da casa abriu o placar aos 21 minutos. Jean Patrick desceu pelo lado direito e levantou para a área, onde Felipe Alves desviou levemente de cabeça.

A partir daí, Roberto Cavalo começou a mudar o time paulista com as entradas de Pablo e Waguininho, dois atacantes, nos lugares do meia Éverton Dias e do zagueiro Hallison. Depois entrou Jefferson Paulista no lugar de Leandro Mello. Apesar do esforço, o Oeste não furou o bloqueio defensivo do Luverdense.

Os dois times abrem a 33.ª rodada na terça-feira à noite. Às 21h50, o Luverdense vai receber o Avaí, que luta para se manter no G-4. Já o Oeste vai atuar em Itápolis, no interior paulista, às 19h30, diante da lanterna Portuguesa, virtualmente rebaixada.

FICHA TÉCNICA:

LUVERDENSE 1 X 0 OESTE

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Jean Patrick, Renato, Zé Roberto e Edinho; Júlio Terceiro (Clécio), Gilson, Rondinelly (Washington) e Felipe Alves; Misael e Reinaldo (Léo). Técnico: Maico Gaúcho.

OESTE - Anderson; Ezequiel, Halisson (Waguininho), Daniel Gigante e Denis; Dionísio, Renan Diniz, Leandro Melo (Jefferson Paulista) e Everton Dias (Pablo); Reis e Lelê. Técnico: Roberto Cavalo.

GOL - Felipe Alves, aos 21 minutos do segundo tempo.