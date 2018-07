Oeste perde pênalti, mas aproveita segunda cobrança e vence o Criciúma

O Oeste teve um ambiente muito favorável na Arena Barueri, na tarde deste sábado, diante do Criciúma, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo e dois pênaltis a favor, o time paulista sofreu para conquistar a vitória por 1 a 0.

No fim, o resultado magro ficou de bom tamanho e o Oeste finalmente comemorou os primeiros três pontos, após ser derrotado na rodada de estreia pelo Paysandu, por 2 a 0. Com isso, está com três pontos. O time catarinense é o único que ainda não somou nenhum ponto e ocupa a lanterna da Série B. Na estreia, perdeu para o Santa Cruz, por 2 a 1.

O visitante entrou em campo bastante tímido e se limitou a trocar passes no campo de defesa, enquanto sofria uma marcação pressão do Oeste. Aos poucos, conseguiu avançar mais um pouco, mas a nova postura apenas desencadeou um frequente perde e ganha na disputa pela bola no meio de campo, com muitos erros de passes para os dois lados.

Depois, o time catarinense conseguiu se organizar e viveu bons momentos, mas o Oeste soube aproveitar os contra-ataques e roubadas de bola. Foi em uma dessas situações que Mazinho foi derrubado na área em lance que terminou em pênalti e expulsão do zagueiro Nino. Aos 37 minutos, Robert cobrou baixo no canto direito e Luiz fez boa defesa para evitar o gol.

Com um jogador a mais em campo, o Oeste voltou para o segundo tempo com uma postura mais ofensiva e fez a defesa visitante trabalhar. Então, Mazinho sofreu mais um pênalti, dessa vez cometido por Ricardinho. O atacante Alexandro, que entrou no lugar do volante Luiz Gustavo, foi para cobrança e não desperdiçou, marcando o gol da vitória do time paulista aos 27 minutos. Depois, restou administrar a vantagem.

As duas equipes voltam a campo na próxima sexta-feira. O Oeste vai a Varginha enfrentar o Boa Esporte no estádio do Melão, às 20h30, enquanto o Criciúma recebe o América Mineiro no Heriberto Hülse, às 19h15.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 x 0 CRICIÚMA

OESTE - Rodolfo; Daniel Borges, Joilson, Leandro Amaro e Willian Cordeiro; Luiz Gustavo(Alexandro), Fernando Aguilar (Velicka), Betinho e Mazinho; Robert e Júlio César (Lídio). Técnico: Roberto Cavalo.

CRICIÚMA - Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Nino e Marlon; Paulinho (Ricardinho), Jocinei e Alex Maranhão (Diego Giaretta); Silvinho (Fabinho Alves), Zé Roberto e Caio Rangel. Técnico: Deivid.

GOL - Alexandro, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS - Fernando Aguilar, Velicka e Betinho(Oeste); Luiz, Ricardinho, Zé Roberto e Jocinei (Criciúma).

CARTÃO VERMELHO - Nino (Criciúma).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Barueri, Barueri (SP).