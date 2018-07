Oeste quebra jejum na Série B e derrota o Paysandu

Vindo de revés para o Bragantino por 2 a 0, empate sem gols diante do ABC e derrota em casa para o ASA por 2 a 1, o time paulista entrou em campo para aliviar a ameaça de entrar na zona da degola pela primeira vez. Talvez pela situação difícil de ambos na tabela de classificação, o jogo começou devagar, com excesso de cautela.

Aos poucos, o Oeste tentou ir ao ataque, mas sem poder de finalização. E na sua única real chance abriu o placar, aos 38 minutos. Após escanteio, a defesa aliviou, mas no rebote a bola quicou duas vezes. Na última, Émerson deu um toque de cabeça para trás e a bola ficou com Bruno Nunes. Ele ajeitou no peito e bateu cruzado.

Se no começo do jogo Arturzinho perdeu machucado o zagueiro Fábio Sanches, substituído por Raul, no Paysandu, no segundo o lateral estreante Eric, com dores nas costas, saiu no Oeste para a entrada de Neto.

Aos 12 minutos, o experiente atacante Iarley entrou no lugar do volante Zé Antônio, em uma tentativa paraense de buscar o empate. O time paulista ficou muito atrás e sem poder de contra-ataque. Por isso, levou alguns minutos de pressão no final do jogo. Mas venceu.

Nesta sexta, pela 16.ª rodada, o Oeste vai receber o Joinville, às 21h50. No sábado, às 16h20, o Paysandu vai pegar o Palmeiras, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 x 0 PAYSANDU

OESTE - Fernando Leal; Dezinho, Everton Dias e Ligger; Eric (Neto), João Denoni, Bruno Sabino, Wanderson (Lelê) e Fernandes; Emerson (Pablo) e Bruno Nunes. Técnico: Edison Só.

PAYSANDU - Marcelo; Yago Pikachu, Diego Bispo, Fábio Sanches (Raul) e Pablo; Esdras (Alex Gaibu), Ricardo Capanema, Zé Antônio (Iarley) e Diego Barboza; Marcelo Nicácio e Heliton. Técnico: Arturzinho.

GOL - Bruno Nunes, aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Sabino e Lelê (Oeste); Zé Antônio, Esdras, Raul e Diego Bispo (Paysandu).

ÁRBITRO - Renato Cardoso da Conceição (MG).

RENDA - R$ 3.252,00.

PÚBLICO - 2.947 pagantes.

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).