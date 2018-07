Oeste sai atrás, mas consegue virar sobre o Luverdense na Série B

Depois de dominar o primeiro tempo, mas sair perdendo, o Oeste conseguiu a virada para cima do Luverdense por 2 a 1, depois de incrível falha do goleiro Thomazella, e venceu nesta sexta-feira, no estádio dos Amaros, em Itápolis (SP), em confronto válido pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Reis e Serginho anotaram para os mandantes; Reinaldo abriu o placar para os visitantes.

Com a vitória, o Oeste chegou aos 14 pontos, deixando a zona de rebaixamento. O time de Lucas do Rio Verde (MT), por sua vez, permanece com 21 pontos, brigando pelo G-4 - a zona de classificação.

O primeiro tempo foi marcado por boas oportunidades, principalmente pelo lado do Oeste, que jogava em casa e tentava fazer disso uma vantagem. Foram ao menos sete boas oportunidades com Reis, Roger Gaúcho, Ezequiel, Fernandinho e Serginho. Nenhum deles, porém, conseguiu fazer o que Reinaldo do Luverdense fez: o gol. Já na reta final da primeira etapa, o atacante aproveitou desvio de Samuel depois de cruzamento e, praticamente em cima da linha, apenas tirou do goleiro Anderson para abrir o placar.

No segundo tempo, precisando do gol para ao menos empatar, o Oeste partiu para cima e chegou à igualdade com o gol de Reis, que cabeceou para o alto e viu o goleiro Thomazella falhar feio. Empolgado, o time mandante foi em busca da virada e conseguiu em rápido contra-ataque puxado por Roger Gaúcho, que tocou para Lelê cruzar para Serginho completar para as redes.

Na reta final, o time de Lucas do Rio Verde ainda tentou chegar ao empate, mas não conseguiu alterar o placar. Nos acréscimos, em uma falta cobrada por Misael, o goleiro Anderson fez grande defesa e espalmou para escanteio, evitando o empate.

O Oeste volta a campo na próxima terça para enfrentar a Portuguesa, no estádio do Canindé, em São Paulo, às 21 horas. O Luverdense joga no mesmo dia, às 19 horas, contra o Náutico, na Arena Pernambuco, no Recife. Os jogos são válidos pela 14.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

OESTE 2 x 1 LUVERDENSE

OESTE - Anderson; Ezequiel (Dionísio), Lucas Bahia, Renan Diniz e Fernandinho; César Gaúcho (Negretti), João Denoni, Everton Dias e Roger Gaúcho; Reis (Lelê) e Serginho. Técnico: Luís Carlos Martins.

LUVERDENSE - Thomazella; Michel Bertasso, Renato, Braga e Paulinho; Júlio Terceiro, Jean Patrick, Washington (Felipe Alves) e Samuel (Léo); Misael e Reinaldo. Técnico: Júnior Rocha.

GOLS - Reinaldo, aos 33 minutos do primeiro tempo; Reis, aos 5, e Serginho, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dionísio e Serginho (Oeste); Renato e Júlio Terceiro (Luverdense).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA - R$ 3.660,00.

PÚBLICO - 238 pagantes.

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).