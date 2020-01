Oeste se recupera, dorme na liderança e afunda Ituano na lanterna no Paulistão

Um golaço de letra do atacante João Paulo deu a vitória ao Oeste sobre o Ituano, por 1 a 0, na tarde deste sábado, na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Único time com três pontos no Grupo A, o Oeste vai dormir na liderança, mas ainda pode ser ultrapassado por Ponte Preta e Santos. Já o Ituano está zerado e amarga a lanterna do Grupo C.

Mesmo jogando fora de casa, o Ituano começou melhor a partida, mas quem balançou as redes foi o Oeste. Aos 19 minutos, Roberto cruzou rasteiro e João Paulo desviou de letra. O camisa 9 ainda quase fez o segundo em cobrança de falta defendida por Pegorari.

Em busca do empate, o Ituano esboçou uma pressão nos primeiros minutos do segundo tempo e chegou a acertar o travessão em chute de Baralhas. No contra-ataque, o Oeste quase ampliou com Mazinho. A bola foi em cima de Pegorari.

A partir da segunda metade da etapa inicial, o Oeste passou a controlar a partida e só não fez o segundo gol no finalzinho porque o goleiro do Ituano defendeu cabeçada de Éder Sciola.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, às 19h15, pela terceira rodada. O Oeste encara o Palmeiras, no Pacaembu, enquanto o Ituano recebe o Botafogo, no Novelli Júnior.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 1 x 0 ITUANO

OESTE - Caíque França; Éder Sciola, Sidimar, Bruno Bispo e Rael (Alyson); Mantuan (Betinho), Matheus Jussa e Mazinho; Roberto, João Paulo (Bruno Gonçalves) e Marlon. Técnico: Renan Freitas.

ITUANO - Pegorari; Jonas, Ricardo Silva, Mateus Silva e Léo Rigo; Baralhas, Serrato e Paulinho Dias (Gabriel Taliari); Hugo Cabral (Luizinho), Minho e Gui Mendes (Luiz Paulo). Técnico: Vinícius Bergantin.

GOL - João Paulo, aos 19 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Salim Fende Chávez.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Jussa e Mantuan (Oeste); Gui Mendes e Mateus Silva (Ituano).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).