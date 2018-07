Oeste só empata com o Boa e mantém série sem vencer O Oeste continua a sua série negativa no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, o time de Itápolis (SP) só empatou sem gols com o Boa, em casa, no estádio dos Amaros, na abertura da oitava rodada. Este é o quarto jogo sem vitória do clube paulista, que vinha de três derrotas consecutivas - a última por 4 a 0 diante do Palmeiras.