Oeste só empata com o Brasil de Pelotas e segue ameaçado pelo rebaixamento

Oeste e Brasil de Pelotas ficaram no empate por 1 a 1 na Arena Barueri em partida que abriu a 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira. O time paulista chegou a pressionar e saiu na frente, mas sofreu um gol logo em seguida e não conseguiu reagir.

Com o resultado, o Oeste chegou aos 21 pontos e segue sem conseguir se desgarrar dos times da parte de baixo da tabela. Com 17 e um jogo a menos, o Bragantino é a primeira equipe dentro da zona do rebaixamento.

O Brasil de Pelotas, com 24 pontos, ocupa a sétima colocação e também não saiu satisfeito com o resultado, já que não conseguiu se aproximar do Atlético-GO, que abre o G4 e começa a rodada com 29.

O JOGO

O Oeste começou dominando a partida e empurrando o adversário para o campo de defesa. Sem conseguir reagir, o Brasil só não sofreu um gol nos primeiros minutos porque o experiente goleiro Eduardo Martini fez uma sequência incrível de defesas bloqueando as finalizações de Léo Artur e Marcus Vinícius.

De tanto insistir, o time mandante abriu o placar aos 23 minutos em cruzamento de Betinho, que Marcus Vinícius completou de cabeça. No entanto, a resposta do Brasil foi imediata e apenas um minuto mais tarde Ramon tabelou com Felipe Garcia e deu um toque para tirar do goleiro e empatar a partida.

Na segunda etapa, a pressão do Oeste diminuiu. Apesar de ainda controlar as ações e se manter mais presente no campo de ataque do que o adversário, o time paulista não conseguiu repetir o futebol ofensivo do início do jogo.

Errando muito no meio de campo, com passes desperdiçados que irritavam o técnico Fernando Diniz, o Oeste praticamente não assustou Eduardo Martini nos 45 minutos finais e teve de se contentar com o empate por 1 a 1, que não foi bom para a sequência da competição.

O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira às 19h15, quando enfrenta o CRB, no Estádio Rei Pelé, pela 18ª rodada da Série B. O Oeste enfrenta o Joinville, na Arena Joinville, no sábado às 16 horas.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 1 X 1 BRASIL DE PELOTAS

OESTE - Felipe Alves; Betinho, Bruno Silva e Felipe Rodrigues (Francis); Danielzinho, Mazinho, Renan Mota (Wellington) e Matheus Vargas; Léo Artur, Marcus Vinícius (Crysan) e Marquinhos. Técnico - Fernando Diniz.

BRASIL DE PELOTAS - Eduardo Martini; Weldinho, Cirilo, Leandro Camilo e Marlon; Leandro Leite, Nem, Washington, Clébson (Elias) e Felipe Garcia; Ramon (Nathan). Técnico - Rogério Zimmermann.

GOLS - Marcus Vinícius, aos 23, e Ramon, aos 24 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - João Batista de Arruda (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Leandro Leite e Washington (Brasil de Pelotas).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).