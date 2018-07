Oeste só empata e deixa Inter e América-MG em condições de subir neste sábado

Brigando pelo acesso, o Oeste ficou no empate sem gols com o Juventude pela 35.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista atuou recuado apostando nos contra-ataques e se mostrou satisfeito com o ponto conquistado fora de casa, nesta sexta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Com 57 pontos, o time de Barueri (SP) segue na briga por uma das quatro vagas na reta final da Série B. Após a disputa da 35.ª rodada, que termina neste sábado, cada time terá apenas mais três jogos pela frente. Mas agora, os líderes Internacional e América-MG, ambos com 63 pontos, podem antecipar o acesso se vencerem os seus jogos neste sábado. O clube gaúcho recebe o Vila Nova, enquanto que o mineiro vai sair diante do Figueirense.

O Juventude, com 50 pontos, praticamente não tem mais chances de conquistar a vaga, mas também não corre riscos de rebaixamento e terá um final de campeonato tranquilo, apenas cumprindo tabela.

O primeiro tempo foi equilibrado, com os dois times buscando o gol, mas mesmo com muitas chances e bastante trabalho dos goleiros, o placar não foi movimentado. O mandante tinha mais posse de bola e até chegou a carimbar a trave em uma bomba de Tiago Marques de fora da área. Nos contra-ataques, o Oeste também levava perigo, especialmente com Mazinho, artilheiro da Série B com 16 gols.

A situação não mudou muito na segunda etapa. Ainda esperando, o Oeste dava o campo para que o Juventude se lançasse ao ataque e tentava incomodar nos contra-ataques. Aos poucos, os dois times começaram a dar impressão de que estavam satisfeitos com o resultado e o ritmo do jogo diminuiu. Com muita disputa no meio de campo e poucos lances de perigo, o jogo se encaminhou mesmo para o justo empate por 0 a 0.

Toda a 36.ª rodada da Série B será disputada nesta terça-feira. O Oeste recebe o Internacional, na Arena Barueri, em Barueri (SP), enquanto que o Juventude enfrenta o América-MG no estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 x 0 OESTE

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Bruno Ribeiro, Vinícius, Maurício e Pará; Mateus Santana, Bruninho (Caprini), Diego Felipe (Wesley Natã) e Wallacer; João Paulo e Tiago Marques (Ramon). Técnico: Antônio Carlos Zago.

OESTE - Rodolfo; Daniel Borges, Joilson, Leandro Amaro e Willian Cordeiro; Wilson Matias, Betinho (André Vinícius) e Mazinho; Raphael Luz, Robert (Jheimy) e Gabriel Vasconcelos (Henrique). Técnico: Roberto Cavalo.

CARTÕES AMARELOS - Pará e Bruninho (Juventude); André Vinícius e Mazinho (Oeste).

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (AL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).