Oeste troca comando e apresenta técnico Sérgio Guedes

ITÁPOLIS - O Oeste já tem um novo técnico para a sequência do Campeonato Paulista. Após a saída de Ademir Fonseca no último sábado, o clube apresentou oficialmente, na manhã desta segunda-feira, Sérgio Guedes. Junto com ele, chegou ao clube o auxiliar-técnico Everaldo Pierotti.

Ex-treinador de Ponte Preta, Ceará e Sport, Sérgio Guedes não trabalhava em um clube paulista desde o ano passado, quando comandou o São Caetano na metade da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, ele tinha dirigido o XV de Piracicaba no início do Paulistão de 2013.

Sérgio Guedes foi recebido pelo vice-presidente do Oeste, Aparecido de Freitas, o Cidão, e pelo diretor de futebol do clube, Mauro Guerra, que acreditam que o técnico levará o clube a uma campanha respeitável no torneio estadual. Com cinco pontos, o Oeste é o lanterna do Grupo D. O time também está na beira da zona do rebaixamento, em 16.º lugar na classificação geral.

A estreia do novo técnico está marcada para a próxima sexta-feira, contra o XV de Piracicaba, fora de casa, no Estádio Barão de Serra Negra. O Oeste não sabe o que é vencer desde a estreia, em 19 de janeiro, quando bateu o Penapolense por 1 a 0. De lá para cá foram quatro derrotas (três seguidas) e dois empates.