Oeste vai decidir o título da Série C do Brasileiro contra o Icasa

ITÁPOLIS - O Oeste vai decidir contra o Icasa o título da Série C do Campeonato Brasileiro. O time paulista garantiu sua presença na final ao empatar sem gols com a Chapecoense, nesta sexta-feira à noite, no Estádio dos Amaros, na cidade de Itápolis, no interior paulista. No jogo de ida, em Chapecó, o Oeste venceu por 1 a 0.

O título será decidido em dois jogos, o primeiro em Juazeiro do Norte (CE) e o segundo em Itápolis. O Oeste fará o segundo jogo em casa por ter melhor campanha. Mesmo eliminados nas semifinais, Paysandu e Chapecoense garantiram o acesso para a Série B, junto com os finalistas.

Mesmo podendo empatar, o Oeste foi melhor no primeiro tempo. Dominou o meio de campo e tomou as iniciativas ofensivas. No segundo tempo, o ritmo foi mantido. A Chapecoense ainda tentou chegar na frente em lances esporádicos, mas encontrou um forte bloqueio defensivo.

"Nosso objetivo era subir, mas agora podemos brigar pelo título", comentou o técnico Luis Carlos Martins, conhecido como um dos "Reis do Interior" por ter conseguido mais de dez acessos na carreira por times paulistas. Este foi o segundo acesso seguido do Oeste, que veio da Série D no ano passado.