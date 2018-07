Oeste vence Chapecoense e entra no G4 da Série C O Oeste impediu nesta sexta-feira que a Chapecoense conquistasse a vaga antecipada no Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Na abertura da 16ª rodada do campeonato, o time paulista venceu o adversário catarinense por 1 a 0, no Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP), graças ao gol de Marcinho Beija-Flor, aos 20 minutos do primeiro tempo.