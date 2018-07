Oeste vence e quebra invencibilidade de 13 jogos do Paysandu na Série B

O Oeste quebrou a invencibilidade de 13 jogos do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o rival pelo placar de 1 a 0, em partida disputada na Arena Barueri, pela 22.ª rodada. O único gol do duelo foi marcado por Crysan, em cobrança de pênalti.

Com o resultado do duelo deste sábado, o Oeste atingiu o seu sexto jogo sem perder e soma 29 pontos, um a menos do que o Paysandu, com ambos na zona intermediária da classificação da divisão de acesso.

Com um futebol envolvente, que lembrou o estilo de jogo do Audax, o seu parceiro, o Oeste teve superioridade na posse de bola na primeira etapa do duelo frente ao Paysandu, que ficou recuado na maior parte do tempo. E logo aos três minutos, Léo Artur foi lançado na entrada da pequena área. Emerson antecipou o atacante e fez a defesa.

O Oeste pressionou nos primeiros 25 minutos e perdeu duas chances incríveis de abrir o marcador. Na primeira, Rodolfo recebeu na marca do pênalti, mas tentou o arremate com a coxa, e errou o alvo. Já Marquinho aproveitou o cruzamento de Léo Artur, saiu de frente para o gol, e, de primeira, isolou.

O Paysandu voltou para o segundo tempo mais adiantado e por pouco não abriu o placar com Tiago Luís. O ex-atacante do Santos fez boa jogada pela esquerda, cortou para o meio e soltou o pé. Felipe Alves defendeu. A resposta veio com Felipe Rodrigues, que, de bicicleta, parou em Emerson.

Aos 31 minutos, porém, enfim o Oeste conseguiu furar a forte marcação dos visitantes. Léo Artur foi derrubado dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Crysan bateu e mandou para o fundo das redes.

Na próxima rodada, o Paysandu enfrenta o Tupi na terça-feira, às 19h15, na Curuzu, em Belém. No mesmo dia, às 20h30, o Oeste visita o CRB no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 X 0 PAYSANDU

OESTE - Felipe Alves; Felipe Rodrigues, Bruno Silva e Francis; Daniel Simões (Betinho), Francisco Alex (Danielzinho), Matheus Vargas e Rodolfo (Mazinho); Léo Artur, Crysan e Marquinho. Técnico: Fernando Diniz.

PAYSANDU - Emerson; Roniery, Fernando Lombardi, Gilvan e João Lucas; Ricardo Capanema, Augusto Recife, Lucas (Rivaldinho) e Celsinho (Robert); Mailson (Alexandro) e Tiago Luís. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Crysan, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA).

CARTÕES AMARELOS - Francisco Alex e Crysan (Oeste); Roniery e Robert (Paysandu).

RENDA - R$ 23.025,00.

PÚBLICO - 3.883 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).