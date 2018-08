Oeste vence em Maceió, afunda CRB na zona de rebaixamento e respira na Série B

O Oeste se distanciou da zona de rebaixamento na tarde deste sábado ao derrotar o CRB por 1 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 20.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pior para o time alagoano, que perdeu a oportunidade de deixar a zona do descenso.

Com o resultado, o Oeste foi para a parte intermediária da tabela, com 26 pontos, ainda longe do G-4. O CRB, por sua vez, que não vence há cinco rodadas, é o 18º, com 21, apenas na frente de Sampaio Corrêa e Boa, ambos com 17. O Brasil de Pelotas, primeiro fora do descenso, tem 22.

O início de jogo foi movimentado, com uma chance para cada lado logo de cara. Aos sete minutos, Felipe Menezes arriscou de fora da área e mandou rente à trave de Tadeu. A resposta veio com Pedrinho. O atacante foi acionado em velocidade e tocou na saída de João Carlos. A bola só não entrou porque Everson Sena apareceu para afastar o perigo.

A partida foi caindo de produção. Os times começaram apelar para as faltas a qualquer jogada mais perigosa. E todas as tentativas eram na base dos chutões ou nos famosos 'chuveirinhos'. Só aos 36 minutos que o CRB voltou a ameaçar. Diogo Matheus cruzou para Rafael Costa. O atacante cabeceou com muito perigo.

O Oeste ainda tentou uma última jogada no minuto final. Luquinhas recebeu dentro da área do CRB e chutou pela linha de fundo, nada que alterasse o 0 a 0 no placar.

No segundo tempo, o Oeste se soltou e foi com tudo para cima do CRB. A pressão deu resultado logo aos dez minutos. Betinho recuperou a bola e tocou para Pedrinho, que finalizou para marcar o único gol da partida.

Atrás do placar, o CRB se atirou ao ataque, mas não teve a mesma sorte do adversário. Willians Santana fez boa jogada e deixou Rafael Costa em boa posição para marcar. O atacante acabou desperdiçando-a. Na jogada seguinte, Elias aproveitou uma bola sobrada após rebote da zaga adversária e mandou uma bomba no travessão.

A blitz continuou até o apito final. Mas, antes disso, Tadeu apareceu para fazer um "milagre". Em cobrança de escanteio de Diogo Mateus, Everton Sena cabeceou e o goleiro praticou uma grande defesa para garantir a vitória do Oeste.

Na próxima rodada, o CRB enfrenta o Vila Nova na sexta-feira, às 20h30, no Serra Dourada, em Goiânia (GO). No dia seguinte, o Oeste recebe o Juventude, às 16h30, na Arena Barueri, na Grande São Paulo.

FICHA TÉCNICA:

CRB 0 X 1 OESTE

CRB - João Carlos; Diogo Matheus, Flávio Boaventura, Everton Sena e Diego; Claudinei, Tinga (Neto Baiano), Luiz Otávio (Elias) e Felipe Menezes (Leílson); Rafael Costa e Willians Santana. Técnico: Doriva.

OESTE - Tadeu; Daniel Borges, Joilson, Leandro Amaro e Conrado; Lídio (Rodrigo Souza), Betinho, Marcinho e Marciel; Pedrinho e Bruno Lopes (Luquinhas, depois Raphael Luz). Técnico: Roberto Cavalo.

GOL - Pedrinho, aos dez minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique Vollkopf (MS).

CARTÕES AMARELOS - Daniel Borges, Rodrigo Souza e Marciel (Oeste).

RENDA - R$ 44.933,00.

PÚBLICO - 4.699 torcedores (total).

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).