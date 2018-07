Oeste vence Mirassol e vai à final do Título do Interior O Oeste garantiu a sua presença inédita na decisão do Título do Interior ao bater o Mirassol por 1 a 0, nesta sexta-feira, no estádio dos Amaros, em Itápolis. O adversário do Oeste na final sai neste sábado no confronto entre Ponte Preta e São Caetano, às 18h30, em Campinas. A decisão acontecerá em duas partidas e o time de Itápolis só fará o segundo jogo em casa se o adversário for o clube do ABC paulista. O campeão leva um prêmio de R$ 250 mil da Federação Paulista de Futebol (FPF).