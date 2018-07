Oeste vence Paraná em casa e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

O Oeste bateu o Paraná por 2 a 0, nesta sexta-feira, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela 14.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O ex-corintiano Gabriel Vasconcelos abriu o placar para o time da casa e Rayan, contra, anotou o segundo gol ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Oeste volta a vencer após duas partidas e chega a 19 pontos, ocupando a oitava colocação. E mantém a boa performance em casa, invicto com quatro vitórias e três empates. O Paraná, com dois pontos a menos, é o 14.º, mas os dois ainda podem ser ultrapassados, já que a rodada só termina neste sábado com mais sete jogos.

O confronto começou equilibrado, mas tudo mudou logo no início, quando o volante Fernando Aguiar se lesionou e o técnico do Oeste, Roberto Cavalo, optou pela entrada do atacante Jheimy em seu lugar. Com um time mais ofensivo, o clube de Barueri passou a dominar o adversário e criou uma série de chances para abrir o placar até que, aos 30 minutos, o próprio Jheimy foi lançado e encontrou Gabriel Vasconcelos sozinho para completar para as redes.

Mesmo em vantagem no placar, o time da casa seguiu pressionando e, aos 41 minutos, William Cordeiro cruzou rasteiro. O zagueiro Rayan tentou cortar, mas, todo atrapalhado, acabou caindo e empurrando a bola contra a própria meta.

Na segunda etapa, o Paraná voltou melhor e só não diminuiu porque o goleiro Rodolfo praticou duas grandes defesas. Primeiro em chute de Minho de fora da área e, depois, em cabeceio de Rayan.

Administrando a vantagem, o Oeste segurou o resultado até o apito final e impediu a reação do time visitante. Com bom toque de bola, movimentação dos homens de frente e passes de primeira, os paulistas conseguiram envolver o Paraná para confirmar a vitória e só não ampliou porque o goleiro Richard defendeu cobrança de pênalti de Mazinho, já nos acréscimos.

Os dois times voltam a campo nesta terça-feira, pela 15.ª rodada da Série B. O Paraná recebe o Brasil-RS, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, e o Oeste visita o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

OESTE 2 x 0 PARANÁ

OESTE - Rodolfo; Willian Cordeiro, Joilson, Leandro Amaro e Velicka (Daniel Borges); Lídio, Betinho, Fernando Aguiar (Jheimy), Danielzinho (Henrique) e Mazinho; Gabriel Vasconcelos. Técnico: Roberto Cavalo.

PARANÁ - Richard; Cristovam, Eduardo Brock, Rayan e Igor (Matheus Carvalho); Leandro Vilela, Gabriel Dias, Renatinho (Minho) e João Pedro; Robson e Alemão (Felipe Alves). Técnico: Cristian de Souza.

GOLS - Gabriel Vasconcelos, aos 30, e Rayan (contra), aos 41 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Daniel Borges e Jheimy (Oeste); Cristovam e Gabriel Dias (Paraná).

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

RENDA - R$ 7.740,00.

PÚBLICO - 1.043 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).