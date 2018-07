Oeste vence Penapolense e deixa zona de rebaixamento

Com oito pontos, o Oeste está agora na 14.ª colocação e quer embalar para chegar ao G8. Este já é o terceiro jogo seguido sem derrota. Por sua vez, o Penapolense permaneceu com 13, em sexto, e precisa voltar a vencer, já que chega ao segundo jogo sem vitória e empatou o último com o Sorocaba, por 1 a 1, em Penápolis.

O Penapolense começou o jogo com tudo e logo aos dez minutos quase abriu o placar. Após cruzamento, Liel subiu mais que todo mundo e testou no travessão de Fernando Leal. Mesmo não estando bem em campo, o Oeste abriu o placar aos 21 minutos, com

Gilmar. Numa linda cobrança de falta, ele colocou o time de Itápolis na frente.

No segundo tempo, o Penapolense voltou mais concentrado e queria de todo jeito o gol de empate. Com mais posse de bola, o time trocava muitos passes e não chegava com perigo. Mas, aos 37 minutos, o Oeste garantiu o resultado.

Após belo lançamento, Serginho recebeu na entrada da área e bateu por cima de Roni, vendido na jogada. O Oeste volta ao gramado na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Mogi Mirim, em Mogi, às 19h30. Já o Penapolense joga no sábado, contra o Botafogo, às 18h30, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 2 x 0 PENAPOLENSE

OESTE - Fernando Leal; Dedê (Samuel), Everton Dias, Dezinho e Ligger; Antônio Carlos (Paulo Vítor), Jô, Wanderson (Mirandinha) e Fernandes; Serginho e Gilmar. Técnico - Roberto Cavalo.

PENAPOLENSE - Marcelo (Roni); Luis Felipe, Jailton, Gualberto e Rodrigo Biro; Liel, Anderson Carvalho, Neto e Francismar (Geuvânio); Magrão (Fio) e Silvinho. Técnico - Edison Só.

GOLS - Gilmar, aos 21 minutos do primeiro tempo, e Serginho, aos 37 do segundo.

ÁRBITRO - Robério Pereira Pires.

CARTÕES AMARELOS - Jô e Wanderson (Oeste).

CARTÃO VERMELHO - Jailton (Oeste).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).