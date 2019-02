Oeste vence, tira São Paulo da zona de classificação e afunda São Bento

Nem mesmo a estreia do técnico Silas Pereira fez o São Bento reagir no Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, o time sorocabano perdeu para o Oeste, por 1 a 0, na Arena Barueri, pela sétima rodada, e está cada vez mais próximo do rebaixamento para a Série A2.

Ainda sem ganhar no campeonato, o São Bento amarga a lanterna do Grupo B e também da classificação geral com quatro pontos. Por outro lado, o Oeste chegou aos 12 e assumiu a liderança do Grupo D. O resultado tirou o São Paulo da zona de classificação - é o terceiro, com nove pontos, atrás também do Ituano, com dez.

A partida começou bastante movimentada e o Oeste teve um gol corretamente anulado logo aos dois minutos. Alyson estava impedido ao completar chute de Jheimy. Na sequência, Eder Luis ganhou na velocidade do zagueiro e bateu em cima de Matheus Cavichioli. Depois disso, os dois times passaram a errar muitos passes e o jogo caiu bastante de nível.

Os times voltaram do intervalo com substituições, com a estrela do técnico Renan Freitas brilhando em função da troca realizada no Oeste. Após entrar no lugar de Bruno Lopes, Roberto tabelou com Elvis dentro da área e acertou o ângulo de Henal, aos oito minutos.

Na frente, o Oeste passou a explorar o contra-ataque e perdeu boas chances com Bruno Xavier. O São Bento encontrou dificuldades para criar e só levou perigo em chute de Alex Maranhão no ângulo, defendido por Matheus Cavichioli.

O Oeste volta a campo só na próxima segunda-feira, quando enfrentará a Ferroviária, às 20 horas, na Fonte Luminosa. Na sexta, o São Bento joga contra o Mirassol, às 18h45, no estádio José Maria de Campos Maia. Os jogos são válidos pela oitava rodada.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 X 0 SÃO BENTO

OESTE - Matheus Cavichioli; Tony, Kanu, Maracás e Alyson; Matheus Jesus, Marciel, Mazinho (Bruno Xavier), Elvis e Bruno Lopes (Roberto); Jheimy (Luis Henrique). Técnico: Renan Freitas.

SÃO BENTO - Henal; Everton Silva, Ewerton Páscoa, Luizão e Guilherme Romão; Fábio Bahia (Paulo Henrique), Paulinho (Pablo), Tiago Luis (Mazola) e Alex Maranhão; Eder Luis e Alecsandro. Técnico: Silas Pereira.

GOL - Roberto aos oito minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

CARTÕES AMARELOS - Tony e Roberto (Oeste); Alex Maranhão e Luizão (São Bento).

RENDA - R$ 9.320,00.

PÚBLICO - 667 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri.