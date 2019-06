Oeste volta a ganhar e aumenta a crise do lanterna Vitória na Série B

O Vitória ampliou a sua crise na noite desta terça-feira. O time dirigido por Osmar Loss foi derrotado pelo Oeste por 3 a 0, na Arena Barueri, pela oitava rodada, e se afundou na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B.

Sem ganhar há seis jogos, o time baiano conheceu a terceira derrota seguida e estacionou nos quatro pontos. Já o Oeste encerrou um jejum de cinco rodadas sem vitória e respirou em relação ao risco de rebaixamento, chegando aos 11 pontos.

Os poucos torcedores que foram até a Arena Barueri ainda se ajeitavam nas cadeiras quando o Oeste abriu o placar. Bruno Lopes ajeitou de cabeça e Zé Ivaldo mandou contra o próprio gol aos 36 segundos. E o time paulista ainda teve pelo menos mais duas oportunidades de ampliar. Já o Vitória fez Glauco trabalhar apenas aos 39 minutos, em chute de Ruy.

O Vitória deu um esboço de reação na volta do intervalo quando Everton Sena cabeceou para grande defesa de Glauco, que evitou também o gol de Nickson. Mas foi só. O balde de água fria veio aos 29 minutos, quando Alyson cruzou rasteiro e Bruno Gonçalves, de primeira, ampliou para o Oeste. Nos acréscimos, Roberto deu números finais com chute forte de dentro da área.

Os dois times só voltam a campo no mês que vem, depois da Copa América. O Oeste enfrentará a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, enquanto o Vitória vai receber o Cuiabá, no Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

OESTE 3 X 0 VITÓRIA

OESTE - Glauco; Cicinho (Alison), Kanu, Maracás e Alyson; Lídio, Thiaguinho, Bruno Lopes (Bonilha), Elvis e Roberto; Bruno Paraíba (Bruno Gonçalves). Técnico: Renan Freitas.

VITÓRIA - Ronaldo; Van, Everton Sena, Zé Ivaldo e Capa; Gabriel Bispo, Marciel e Ruy (Felipe Gedoz); Wesley, Ruan Potó (Nickson) e Anselmo Ramon (Neto Baiano). Técnico: Osmar Loss.

GOLS - Zé Ivaldo (contra), aos 36 segundos do primeiro tempo; Bruno Gonçalves, aos 29, e Roberto, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

CARTÕES AMARELOS - Maracás, Lídio, Alison, Kanu e Roberto (Oeste); Capa (Vitória)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).