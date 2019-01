Oeste x Palmeiras: saiba como assistir ao vivo a partida pela TV

O Palmeiras vai enfrentar o Oeste, nesta quarta-feira, às 21h(horário de Brasília), na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista. O time do técnico Luiz Felipe Scolari buscará fora de casa conquistar a terceira vitória seguida na competição e ainda intensificar a preparação para o clássico de sábado contra o Corinthians, no Allianz Parque.

Oeste x Palmeiras terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. A partida reunirá dois clubes que estão invictos na competição. O Oeste iniciou a campanha ao empatar com a Ponte Preta e Bragantino (dois jogos sem gols), para na última rodada surpreender e ganhar do Guarani por 2 a 1, em Campinas. Já o Palmeiras também estreou com empate e na sequência ganhou de Botafogo e São Caetano.

O técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, vai continuar a promover rodízio no time. O time encerrou a preparação com treino fechado na Academia de Futebol e deve ir a campo escalado com: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Thiago Santos, Bruno Henrique e Zé Rafael; Gustavo Scarpa, Felipe Pires e Deyverson.

Veja os últimos resultados do Palmeiras

27/01: São Caetano 0 x 2 Palmeiras

23/01: Palmeiras 1 x 0 Botafogo - Paulista

20/01: Red Bull 1 x 1 Palmeiras - Paulista

Próximos jogos do Palmeiras

30/01: Oeste x Palmeiras - Paulista

02/02: Palmeiras x Corinthians - Paulista

11/02: Palmeiras x Bragantino - Paulista

17/02: Ferroviária x Palmeiras - Paulista

23/02: Palmeiras x Santos - Paulista