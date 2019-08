Oeste x Sport: onde assistir ao vivo e horário do jogo

O Oeste entra em campo neste sábado para encarar o Sport, na Arena Barueri, às 11h (horário de Brasília), em jogo válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Oeste x Sport terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere, que também passarão online a partida em seus sites e aplicativos.

O Oeste inicia o segundo turno da competição na zona de rebaixamento. O clube soma 19 pontos e ocupa a 19ª colocação na tabela. Em sua última partida, a equipe perdeu por 3 a 1 para o Criciúma.

Já o Sport está entre os quatro primeiros colocados na tabela. O time soma 31 pontos e ocupa a quarta colocação, atrás apenas das equipes do Atlético-GO, Coritiba e do líder Bragantino. São dois empates consecutivos nas últimas rodadas. O último jogo, na Ilha do Retiro, terminou em 1 a 1 com o Atlético-GO.