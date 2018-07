Oferecido, zagueiro Paulo André não empolga o São Paulo

Buscando um zagueiro para a próxima temporada, o São Paulo recebeu uma sondagem para saber se Paulo André, ex-Corinthians e atualmente na China, seria um nome interessante. Após rápida análise, o defensor foi descartado pela diretoria.

A principal razão para o veto é a idade do jogador: 31 anos. No perfil de reforços estabelecido pelo clube, jogadores acima dos 30 anos só seriam procurados caso fossem considerados muito superiores à média, caso que não se aplica a Paulo André. A regra é aplicada com tamanha rigidez que nem mesmo os eternos apelos da torcida para que o clube assine com o uruguaio Lugano, um dos maiores ídolos recentes do clube, surtem efeito.

Campeão mundial com o Corinthians, o defensor está disposto a voltar ao país e tem procurado interessados no seu futebol. O Palmeiras apareceu como um dos possíveis interessados, mas a contratação de Victor Hugo esfriou as conversas.

Contratar um zagueiro que jogue pelo lado esquerdo é uma das principais metas da diretoria para a temporada. O nome dos sonhos continua sendo Dória, mas o Olympique de Marselha não quer emprestá-lo para um clube brasileiro e tenta encaixá-lo na Europa para que ele se adapte ao futebol praticado no continente.

O Tricolor se reapresenta nesta quarta-feira no CT da Barra Funda para dar prosseguimento ao trabalho de pré-temporada. Após as atividades, o volante Thiago Mendes será apresentado.