Oficializado, Argel será apresentado como novo técnico do Vitória nesta terça

Após demitir Vagner Mancini, que deixou o cargo no último sábado pouco depois da derrota por 1 a 0 para o Flamengo, em Salvador, o Vitória confirmou Argel Fucks como seu novo técnico e irá apresentá-lo oficialmente nesta terça-feira à tarde, no Complexo Barradão.

Demitido pelo Figueirense no mês passado, Argel tentará ajudar o time a sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, no qual ocupa a 18ª posição, com 26 pontos. Além do treinador, Reverson Pimentel e Glebson Lira foram confirmados como novos membros da comissão técnica que já fará a sua estreia no jogo contra o Internacional, nesta quinta-feira, às 21 horas, no Beira-Rio, pela 25ª rodada da competição nacional.

"Estou motivado e pronto para esse grande desafio. Vários jogadores do elenco do Vitória trabalharam comigo, sei da qualidade do grupo. Espero fazer um grande trabalho", afirmou Argel, em declarações reproduzidas pelo site oficial do Vitória.

Campeão gaúcho no comando do Inter neste ano, Argel também acabou não resistindo a uma sequência muito ruim de resultados do time no Brasileirão e foi demitido na primeira quinzena de julho. No dia seguinte à demissão, ele já foi anunciado como novo comandante do Figueirense, mas durou no cargo apenas até o dia 21 de agosto, quando a equipe catarinense foi derrotada pelo Cruzeiro por 2 a 1, em casa.