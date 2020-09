Oficializado, Barbieri comanda treino e confirma estreia pelo Red Bull Bragantino

Dois dias depois de acertar com o técnico Maurício Barbieri, de 38 anos, a direção do Red Bull Bragantino oficializou o acordo no início da noite desta sexta-feira. Ele chega para substituir Felipe Conceição, já comandou os treinos nesta sexta-feira à tarde e tem sua estreia confirmada para domingo diante do Palmeiras, no estádio Nabi Abi Chedid, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a cautela de praxe no clube, a confirmação do novo técnico só ocorreu após a assinatura de contrato até o fim da temporada, que acaba em fevereiro. Junto com Barbieri vai trabalhar o ex-jogador Maldonado, na função de auxiliar técnico.

Leia Também VAR virou muleta de árbitros inseguros e precisa se meter menos

Barbieri já comandou os treinos no centro de treinamento e não comentou sobre eventuais mudanças que poderá fazer já neste seu primeiro jogo. A base pode ser a mesma que empatou por 1 a 1 com o Athletico-PR, quarta-feira, sob o comando de Marcinho na condição de interino.

Este início de Brasileiro tem sido ruim para o time que soma apenas seis pontos, ocupa a 18ª posição e fica dentro da zona de rebaixamento.