Oficializado, Léo Gamalho pode estrear pela Ponte contra o Botafogo

A Ponte Preta anunciou oficialmente nesta terça-feira a contratação do atacante Léo Gamalho, que vinha disputando o Campeonato Brasileiro da Série B com a camisa do Goiás. Como o jogador vinha treinando normalmente, deverá ser relacionado para o confronto frente ao Botafogo, marcado para o próximo domingo, às 16h, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 21.ª rodada do Brasileirão.

O atacante assinou contrato, fez exames médicos e agora o setor administrativo corre atrás de sua regularização. O objetivo é deixá-lo em condições para o próximo jogo, inclusive, para ajudar o time a acabar com o jejum de três jogos sem marcar gols. Foram os empates sem gols contra Vasco e Fluminense, em casa, e Sport, em Recife.

Mais crítico do que o jejum de gols é mesmo a falta de um atacante de área. O time sentiu muito as saídas dos atacantes Clayson, para o Corinthians, e William Pottker, para o Internacional. Eles próprios não faziam a função que costuma fazer Léo Gamalho, indicado pelo técnico Gilson Kleina. Os dois trabalharam juntos no Goiás no começo da temporada.

O novo reforço já avisou que está à disposição da comissão técnica, tanto que começa a treinar nesta quarta-feira com os novos companheiros. Mais animado do que o próprio artilheiro se mostrou Kleina: "Ele marcou mais de 30 gols comigo e chama nossa atenção. Temos boas expectativas", disse.

A comissão técnica começou nesta manhã a preparar o time visando os dois jogos em casa, contra Botafogo e Atlético-MG, quando pretende somar, pelo menos, quatro pontos. Além da provável estreia de Léo Gamalho, o técnico vai ter a volta de dois titulares: o zagueiro Marllon, que cumpriu suspensão automática contra o Sport, e o atacante Emerson Sheik, poupado para este jogo.