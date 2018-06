Oficializado, Emerson Santos assina por cinco anos com o Palmeiras

Emerson Santos é oficialmente jogador do Palmeiras. Nesta terça-feira, a diretoria do clube paulista oficializou a contratação do zagueiro, que estava no Botafogo. Além disso, o time explicou que o jogador assinou um acordo por cinco temporadas, até o final de 2022.

A contratação de Emerson Santos pelo Palmeiras era dada como certa há alguns meses, pois durante a disputa do último Campeonato Brasileiro o clube havia fechado a um acordo prévio com o jogador. A sua chegada, porém, só pôde ser oficializada no início de 2018, pois o zagueiro tinha contrato até 31 de dezembro de 2017 com o time carioca.

Livre, Emerson Santos foi confirmado como reforço do Palmeiras, o quinto para a temporada 2018. Antes dele, o time contratou o goleiro Weverton (ex-Atlético-PR), os laterais Marcos Rocha (Atlético-MG) e Diogo Barbosa (ex-Cruzeiro) e o meia Lucas Lima (ex-Santos).

O Palmeiras será o segundo clube da carreira profissional de Emerson Santos. Ele foi formado nas divisões de base do Botafogo, time onde iniciou a sua carreira profissional em 2015. Como o seu contrato se encerrou, o time carioca não receberá nada pela transação, que terá o pagamento de luvas ao jogador como único custo.