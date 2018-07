Oficializado pelo Palmeiras, zagueiro Freire celebra: 'Feliz e impressionado'

O Palmeiras oficializou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Nicolás Freire junto ao Zwolle, da Holanda. O argentino de 24 anos assinou contrato por empréstimo de uma temporada com o clube brasileiro, com opção de compra ao fim do período, e se mostrou bastante satisfeito com a transferência, além de exaltar a estrutura do time.

+ Contratações e saídas agitam clubes paulistas durante a Copa do Mundo

+ Scarpa e Nicolás Freire devem ser testados em amistoso do Palmeiras

+ Negociado, Keno dá adeus ao Palmeiras: 'Lembrarei sempre com carinho da torcida'

"Estou muito feliz e impressionado. Venho da Holanda e todos dizem que na Europa tudo é melhor, mas nunca na minha vida no futebol tinha visto um lugar como esse. Estou cheio de alegria e espero retribuir esse reconhecimento que me deram aqui", declarou em entrevista ao site do clube.

Mal chegou ao clube, Freire embarcou com a delegação do Palmeiras para a excursão pela América Central. O jogador não foi utilizado na vitória por 2 a 0 sobre o Árabe Unido, no Panamá, no último sábado, mas há a expectativa de que ele atue nesta quarta-feira, quando a equipe encara o Independiente Medellín. Se isso acontecer, o argentino já prometeu "deixar tudo em campo".

"Não esperava me deparar com esta dimensão. Estou muito contente e com muita vontade de pisar na arena. É impressionante. É minha primeira vez no Brasil, nunca tinha visitado o País. E quando vi o estádio, me impressionei muito. Estou com muita vontade de jogar ali. Me encantaria viver este momento em campo e prometo a vocês que a partir vou deixar tudo em campo por esta camiseta", comentou.

Freire foi revelado nas divisões de base do Argentinos Juniors, onde atuou por quatro anos, de 2013 a 2017. Negociado com o Zwolle, jogou por uma temporada na Holanda antes de chamar a atenção do Palmeiras.