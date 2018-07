O'Higgins conquista o Campeonato Chileno pela primeira vez

SANTIAGO - O futebol chileno tem um novo campeão. Na noite desta terça-feira, o pequeno O''Higgins venceu a Universidad Católica por 1 a 0, em Santiago, e conquistou pela primeira vez nos seus 58 anos de história o título do Torneio Apertura do Campeonato Chileno. E a taça vem exatamente no ano em que o clube de Rancagua ficou seu estádio, que está sendo reformado, e teve que jogar sempre a mais de 100km de sua casa.

Nesta terça, o O''Higgins, que joga de branco e azul celeste, lembrando o uniforme o Uruguai, chegou à vitória com um gol do argentino Pablo Hernandez no Estádio Nacional. O jogo foi válido como final de um torneio por pontos corridos porque os dois times empataram em número de pontos e não há critério de desempate para definir o campeão no Chile.

Com apenas três participações na Libertadores na sua história (1979, 1980 e 1984), o O''Higgins, assim, conseguiu a sua classificação para a edição do ano que vem. O Unión Española será outro dos três representantes chilenos, uma vez que ganhou o Torneio Transição, no primeiro semestre. O terceiro time virá de uma seletiva.

A partir deste ano, o Chile decidiu adotar o calendário europeu, assim como já faz a Argentina. Por isso foi realizado esse torneio intermediário (o Transição) antes do Apertura, que antes acontecia no primeiro semestre. Desde 2002, porém, os chilenos têm dois campeões nacionais por ano.