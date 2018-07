Oitavas da Eurocopa classificam dois novatos e eliminam potências

O Velho Continente já conhece as oito melhores equipes da edição 2016 da Eurocopa. A fase de quartas de final terá duas equipes que nunca haviam jogado a competição, enquanto que duas potências caíram nas oitavas de final. A coincidência é que cada uma das oito equipes ainda vivas está em um grupo diferente nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

País de Gales estava só no pote 4 do sorteio das Eliminatórias da Eurocopa, realizado em 2014, enquanto a Islândia (assim como Irlanda do Norte e Albânia, que também se classificaram) estava no pote 5. Mesmo longe de serem favoritas, conseguiram uma vaga no torneio na França, onde também compunham o grupo mais fraco do sorteio.

Para chegar às quartas, os galeses deixaram para trás Bósnia-Herzegovina, Israel, Chipre, Andorra (nas Eliminatórias), Inglaterra, Eslováquia, Rússia (na primeira fase da Euro) e, nas oitavas, tiraram a Irlanda do Norte.

Já a Islândia superou Turquia, Holanda, Casaquistão, Letônia (nas Eliminatórias), Portugal, Áustria (nas primeira fase) e, finalmente, a Inglaterra. Nas quartas, o duelo será contra a França, enquanto o País de Gales desafia a Bélgica.

Outra surpresa é a Polônia, que tirou a Suíça nas quartas e vai desafiar Portugal. Itália e Alemanha fazem um clássico de equipes que, juntas, somam nove títulos de Copa do Mundo. Espanha e Inglaterra, cada uma dona de uma taça, ficaram nas oitavas.

O curioso é que os oito times que chegaram às quartas de final podem estar juntas na Copa do Mundo. Cada um deles está num dos nove grupos das Eliminatórias. A Islândia está num grupo parelho, contra Croácia, Ucrânia, Turquia e as zebras Finlândia e Kosovo. Itália e Espanha estão na mesma chave, assim como França e Holanda.