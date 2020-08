Com Barça pressionado e jogo protocolar para o Bayern, Liga dos Campeões define últimas vagas

A Liga dos Campeões da Europa define neste sábado, a partir das 16 horas (de Brasília), os dois últimos classificados às quartas de final, mas em confrontos bem díspares. Afinal, enquanto Barcelona e Napoli vão duelar, no Camp Nou, após empate por 1 a 1 no confronto de ida, o Bayern de Munique fará uma partida meramente protocolar na Allianz Arena diante do Chelsea, a quem derrotou por 3 a 0 em Londres.

Após a perda do título do Campeonato Espanhol para o rival Real Madrid, o Barcelona entra em campo pressionado, assim como o seu técnico, Quique Setién. Uma eliminação em casa pode significar o fim de sua passagem pelo clube e uma grave crise no time catalão. "Não me passou pela cabeça em nenhum momento de que este seja o meu último jogo. Nos preparamos para essa partida pensando que vamos continuar", declarou o treinador.

Setién não pode usar a força máxima. O zagueiro francês Umtiti ainda se recupera de um problema no joelho. Os defensores Lenglet e Ronald Araujo, assim como os atacantes Griezmann e Dembélé, receberam alta médicas. Mas o último ficou fora da lista de relacionados para o jogo. Os meio-campistas Busquets e Vidal estão suspensos, enquanto Arthur apenas cumpre os últimos dias do seu contrato.

"A escalação está bem definida desde algumas rodadas. A posição de alguns jogadores pode variar, mas o time eu já decidi. Pensamos em tudo, valorizando qual era a melhor opção para encarar essa partida, e escolhemos uma variação, que não significa que podemos mudar em algum momento", comentou o técnico.

Como caiu na Copa do Rei, uma temporada sem um título de expressão seria algo desastroso para o Barcelona, que tem quatro jogos para se recuperar de uma temporada decepcionante, com futebol aquém do esperado e atuações pouco convincentes e irregulares.

O Napoli por sua vez quer alcançar uma façanha pessoal: a primeira classificação na sua história às quartas de final da Liga dos Campeões, tendo falhado em duas oportunidades. Na retomada das competições, o time faturou o título da Copa da Itália, mas o técnico Gennaro Gattuso leva uma grande preocupação ao Camp Nou.

O capitão Lorenzo Insigne se lesionou na rodada final do Campeonato Italiano, sendo dúvida para o confronto, ainda que tenha sido relacionado. Mas a tendência é que fique no banco, com a sua vaga sendo ocupada por Lozano ou Eljf Elmas.

COM COUTINHO, "TREINO" PARA O BAYERN

Com boa vantagem por ter vencido o jogo de ida por 3 a 0, ainda em fevereiro, o Bayern pode ter uma novidade entre os titulares: o meia brasileiro Philippe Coutinho, recuperado da recente lesão no tornozelo direito.

"Ele está atualmente em ótima forma e trabalhou muito o aspecto físico. No início do retorno pós-lesão ele ainda não estava tão bem, mas agora a realidade é diferente. Gosto muito dele como jogador de futebol, mas também como pessoa. Por isso fico muito feliz ao ver que agora ele está bem para atuar no mais alto nível", afirmou o técnico Hans Flick.

O brasileiro pode ficar com a vaga deixada em aberto na equipe com a saída do francês Kingsley Coman, ainda com problemas musculares. A disputa de Coutinho é com o meia-atacante croata Ivan Perisic, considerado pelo técnico como a opção mais ofensiva.

Desde a retomada das competições, o Bayern ganhou todos os jogos que disputou, tendo faturado o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha. Mas não atua por uma competição desde 4 de julho - fez um amistoso com o Olympique de Marselha desde então. Por isso, o duelo será um preparatório para a reta final da Liga dos Campeões.

Já o Chelsea vai entrar em campo desanimado e cheio de desfalques após perder a decisão da Copa da Inglaterra para o Arsenal. O time não terá Marcos Alonso, expulso no primeiro jogo, Jorginho, suspenso por acúmulo de cartões, e os lesionados Christian Pulisic, César Azpilicueta e Pedro Rodríguez. Resta ao time de Frank Lampard buscar um fim de temporada honroso diante de um objetivo, ao que parece, inalcançável: reverter a desvantagem dos 3 a 0 do confronto de ida.

PRÓXIMA FASE

A partir das quartas de final, a Liga dos Campeões será disputada em jogos únicos e em Lisboa. Três confrontos já estão definidos: Atalanta x Paris Saint-Germain (dia 12), RB Leipzig x Atlético de Madrid (dia 13) e Manchester City x Lyon (dia 15). A partida da próxima sexta-feira será, portanto, entre os classificados de Barcelona x Napoli e Bayern x Chelsea.