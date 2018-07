Oitavas da Série D têm três empates e vitória do Globo-RN no interior do Ceará

Mais quatro jogos de ida foram disputados neste domingo pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional. Como envolviam duelos regionais, o equilíbrio foi muito grande, com três empates e somente uma vitória. O Globo, clube empresa do Rio Grande do Norte, venceu por 1 a 0 o Guarany, na cidade de Sobral, no interior do Ceará.

O gol da vitória foi marcado por Romarinho, de cabeça, aos 16 minutos do primeiro tempo. Na volta, em casa, o Globo joga pelo empate para chegar às quartas de final. O time cearense precisa ganhar por 2 a 0. Se devolver a derrota pela contagem mínima, levará a definição para os pênaltis.

No interior da Bahia, em Feira de Santana, Fluminense-BA e Juazeirense-BA empataram por 3 a 3. Na volta, o clube de Juazeiro (BA) pode empatar por até dois gols para ficar com a vaga pelo critério de gols fora. Mas quem vencer, segue adiante.

Em Patos de Minas (MG), URT-MG e Villa Nova-MG empataram sem gols. A volta será disputada em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, e um empate com gols dará a vaga ao time do interior mineiro. Outro empate sem gols leva a definição para as penalidades máximas.

O Maranhão-MA não conseguiu abrir vantagem em cima do Santos-AP, no estádio Castelão, em São Luís, ao empatar por 2 a 2. A definição vai acontecer no Amapá, onde o empate por um gol dará a vaga ao time de Macapá.

O último jogo de ida desta fase será disputado nesta segunda-feira, às 20 horas, quando o Gurupi-TO recebe o Atlético Acreano-AC, no estádio Gilberto Resende, em Gurupi (TO).

Confira a rodada de ida das oitavas de final da Série D do Brasileiro:

Sábado

São José-RS 0 x 0 São Bernardo-SP

Ceilândia-DF 0 x 1 América-RN

Espírito Santo-ES 1 x 0 Operário-PR

Domingo

Fluminense-BA 3 x 3 Juazeirense-BA

URT-MG 0 x 0 Villa Nova-MG

Guarany-CE 0 x 1 Globo-RN

Maranhão-MA 2 x 2 Santos-AP

Segunda-feira

20 horas - Gurupi-TO x Atlético Acreano-AC