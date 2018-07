Oitavas de final da Euro têm chave com cinco campeões mundiais

A Eurocopa teve a sua fase de grupos encerrada nesta quarta-feira com a realização de quatro jogos que definiram uma situação peculiar para as oitavas de final, que serão disputadas no sábado, no domingo e na segunda. Os cinco campeões mundiais do continente - Alemanha, Itália, Espanha, Inglaterra e a anfitriã França - estão no mesmo lado da chave de confrontos e, assim, só um deles poderá chegar à grande decisão do dia 10 de julho, no Stade de France, em Saint-Denis.

Desde que o sorteio dos grupos foi realizado em dezembro do ano passado, já se sabia que pelo menos três destas seleções poderiam cair do mesmo lado da chave se confirmassem a primeira colocação de seus grupos. De fato, Alemanha, Itália e França cumpriram os seus papéis de favoritos e ficaram com a ponta de suas chaves.

O que aconteceu de excepcional é que Inglaterra e Espanha decepcionaram na fase de grupos e ficaram em segundo lugar nas suas chaves, fazendo com fossem para este lado da chave junto com Alemanha, Itália e França. Inclusive as oitavas de final já terão um duelo entre dois deles - italianos e espanhóis duelam na próxima segunda-feira, em Saint-Denis, em uma reedição da decisão da Eurocopa de 2012, vencida pela atual bicampeã Espanha.

Quem passar deste confronto terá pela frente, nas quartas de final, o vencedor da partida entre Alemanha e Eslováquia, que acontecerá neste domingo, em Lille. O outro quadrante deste lado da chave terá a França contra a Irlanda - também no domingo, em Lyon - e a Inglaterra contra a surpresa Islândia - na segunda-feira, em Nice.

Dos cinco campeões mundiais, apenas os ingleses nunca conquistaram uma Eurocopa, que começou a ser disputada em 1960. Nem sequer chegaram à final - foram semifinalistas em 1968 e 1996. Alemães e espanhóis têm três títulos cada, os franceses possuem dois e os italianos, apenas um.

Do outro lado da chave estão seleções com bom potencial técnico, casos de Portugal e Bélgica, mas nenhuma com qualquer título de expressão. Apenas portugueses e belgas chegaram à uma final cada e a Hungria foi semifinalista em duas edições.

Neste sábado, Suíça e Polônia abrem as oitavas de final, em Saint-Étienne. Na sequência, um inesperado e imprevisível duelo britânico entre País de Gales e Irlanda do Norte, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. E o dia será fechado com Croácia x Portugal, em Lens. No domingo, a Hungria encara a Bélgica, em Toulouse.

Os vencedores de suíços contra poloneses terão pela frente, nas quartas de final, quem passar de croatas e portugueses. A outra partida das quartas será entre galeses ou norte-irlandeses contra húngaros ou belgas.