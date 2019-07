Oitavas de final da Libertadores: as novidades dos times para o reinício do torneio

As oitavas de final da Copa Libertadores começam nesta terça-feira após 75 dias de espera. O torneio foi interrompido durante a disputa da Copa América, tempo suficiente para os times se reforçarem, trocarem de técnico e se prepararem para a reta decisiva. O Estado analisou cada um dos oito confrontos e apresenta as apostas de cada uma das 16 equipes participantes.

River Plate x Cruzeiro

Os argentinos, atuais campeões do torneio, devem protagonizar contra o time mineiro o confronto mais equilibrado das oitavas de final. O River Plate manteve a base do elenco ganhador da última Libertadores e teve como baixa recente somente a saída do meia uruguaio Mayada. Apesar da invencibilidade na fase de grupos, os argentinos empataram quatro dos seis jogos e ainda não convenceram.

O Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil, vive momento irregular no Campeonato Brasileiro, mas confia na experiência em confrontos eliminatórios. O time do técnico Mano Menezes é entrosado, acaba de se classificar para a semifinal da Copa do Brasil e tenta uma revanche. Em 2015, a equipe mineira foi eliminada pelo River Plate nas quartas de final da Libertadores.

Imagens do último treino antes da partida contra o River Plate, em Buenos Aires. A atividade aconteceu na Casa Amarilla, do Boca Juniors, na tarde de hoje. Está chegando a hora de mais um grande jogo, Nação Azul! Bruno Haddad / Cruzeiro#VamosLaBestia pic.twitter.com/zNg6HQC5ip — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) July 22, 2019

Godoy Cruz x Palmeiras

Os azarões argentinos buscam chegar pela primeira vez na história às quartas de final do torneio. O Godoy Cruz perdeu quatro titulares durante a última janela de transferência e vai apostar em um estilo de jogo de muita marcação. A principal esperança para o confronto será nos gols do uruguaio Santiago García, principal artilheiro da equipe.

Um fã do futebol argentino! @_felipemelo_ vai para mais um embate pela #Libertadores na Argentina com o @Palmeiras! ⚽️ Quem é o volante do país que o inspira? A simpatia pelo @BocaJrsOficial, Messi, o rival @ClubGodoyCruz... Fala, Felipe Melo! Em breve tem mais! pic.twitter.com/1L8p7BslBU — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 22, 2019

O Palmeiras vai para o mata-mata com o prestígio de ter feito a melhor campanha da fase de grupos. No entanto, o time do técnico Luiz Felipe Scolari vem de duas derrotas seguidas na temporadas e sofre com uma queda de rendimento. O elenco trouxe como principal reforço para o mata-mata da Libertadores o meia Ramires, ex-Chelsea, e conta com a volta do atacante Willian, recuperado de lesão.

Emelec x Flamengo

A equipe do Emelec é a dona da pior campanha na fase de grupos entre todos os 16 classificados para o mata-mata da competição. Os equatorianos só se classificaram na última rodada, após bater o Cruzeiro, e agora sonham em surpreender o Flamengo. Sem grandes estrelas, o elenco fez poucas contratações na última janela e depende dos gols do atacante Brayan Angulo.

O Flamengo, fortalecido pelo poder financeiro, passou para as oitavas de final depois de terminar a fase anterior como líder D. O time conta com o começo de trabalho do técnico português Jorge Jesus para se dar bem na Libertadores. A novidade para a fase decisiva é a presença do lateral-direito Rafinha, trazido do Bayern de Munique, da Alemanha.

LDU x Olimpia

Invictos dentre de casa nesta temporada, a LDU de Quito conta com o retorno do meia Antonio Valencia para o mata-mata. Os ex-jogador do Manchester United é o destaque de um time entrosado e que confia na altitude de quase 3 mil metros da capital equatoriana para fazer bons resultados. Já o Olimpia, do Paraguai, abre as oitavas de final desfalcado por nomes importantes, como o lesionado Mendieta, meia com passagem pelo Palmeiras.

Athletico-PR x Boca Juniors

Em uma repetição do confronto da fase de grupos, as equipes voltam a se enfrentar pelo mata-mata. Na etapa anterior, em Curitiba, deu vitória do Athletico por 3 a 0, mas na Argentina o Boca Juniors ganhou por 2 a 1 e confirmou a classificação em primeiro lugar. O time paranaense conta com os gols de Marco Ruben e o bom aproveitamento como mandante para se classificar.

O tradicional Boca Juniors, sempre forte quando joga dentro do estádio La Bombonera, conta com a experiência de ter sido seis vezes campeão do torneio, além de ter sido vice no ano passado. A equipe se reforçou durante a parada do calendário com as vindas do atacante venezuelano Hurtado e as contratações de dois meias argentinos, Macallister e Sálvio.

Nacional (URU) x Inter

As duas equipes prometem fazer um confronto equilibrado nas oitavas de final. Os uruguaios fizeram 13 pontos dos 18 possíveis na fase de grupos e têm um elenco experiente, com jogadores como o lateral Alvaro Pereira, de 33 anos, e o atacante argentino Gonzalo Bergessio, de 34 anos. A equipe superou na fase de grupos o Atlético-MG, com vitórias tanto em Montevidéu como no Mineirão.

O Inter, do técnico Odair Hellmann, está fortalecido depois da classificação para a semifinal da Copa do Brasil. O elenco conta com a presença de estrangeiros como o argentino Cuesta e do uruguaio Nico López (revelado pelo próprio Nacional). Invicto no torneio, o time tem como destaque o goleador peruano Paolo Guerrero.

CHEGAMOS! O Colorado está em Montevidéu para a disputa das oitavas de final da @LibertadoresBR. #VamoInter pic.twitter.com/Z9m0u9BMnA — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 22, 2019

Grêmio x Libertad

Tricampeão do torneio e experiente em competições desse tipo, o Grêmio reencontra nas oitavas de final um rival já conhecido. O Libertad também foi adversário na etapa de grupos, em confrontos com vitórias só dos visitantes. O técnico Renato Gaúcho confia na ascensão do atacante Everton, destaque da seleção brasileira na conquista da última Copa América.

A equipe paraguaia se sustenta na experiência. O goleiro é Martin Silva, ex-Vasco, na defesa, o lateral Piris, com passagem pelo São Paulo, joga ao lado de Paulo da Silva, veterano de 39 anos. O setor ofensivo ainda conta com jogadores conhecidos: Macnelly Torres, Cristian Riveros e Oscar Cardozo são os destaques.

Visando o primeiro duelo decisivo das oitavas de final da #Libertadores2019, que acontece nesta quinta-feira, a equipe treinou nesta tarde, no CT Luiz Carvalho. Leia mais em: https://t.co/I2C2CnPt3L : Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/5LHxtROtDx — Grêmio FBPA (@Gremio) July 22, 2019

San Lorenzo x Cerro Porteño

No confronto entre times de uniformes idênticos (azul e grená), outra coincidência está na mudança de comando. As duas equipes aproveitaram a parada da Copa América para trocar de técnico. Os paraguaios do Cerro trouxeram Miguel Angel Russo, argentino de 63 anos e campeão da Libertadores de 2007 pelo Boca. Já o time argentino contratou Juan Antonio Pizzi, que recentemente dirigiu a seleção da Arábia Saudita.