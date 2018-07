Oitavas de final da Libertadores começam na terça

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu, nesta sexta-feira, a tabela dos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores. A disputa do mata-mata começará na terça-feira com os confrontos San Luis x Estudiantes e Chivas Guadalajara x Velez Sarsfield, ambos no México.

O São Paulo vai ao Peru na quarta-feira para enfrentar o Universitario, às 19h30 (horário de Brasília), em Lima. O primeiro duelo das oitavas de final entre Flamengo e Corinthians acontecerá também na quarta, às 21h50, no Maracanã.

No mesmo horário, o Internacional vai enfrentar o Banfield, na Argentina. O Cruzeiro será o último time brasileiro a entrar em campo nas oitavas de final. Na quinta-feira, às 19h, a equipe receberá o Nacional, em Belo Horizonte.

A Conmebol ainda não definiu a tabela dos jogos de volta das oitavas de final da Libertadores. Confira a programação das partidas de ida do torneio continental:

27/04 - 20h45 - San Luis x Estudiantes de La Plata

27/04 - 23h - Chivas Guadalajara x Vélez Sarsfield

28/04 - 19h30 - Universitario x São Paulo

28/04 - 21h50 - Flamengo x Corinthians

28/04 - 21h50 - Banfield x Internacional

29/04 - 19h - Cruzeiro x Nacional

29/04 - 21h15 - Alianza Lima x Universidad de Chile

29/04 - 23h30 - Once Caldas x Libertad